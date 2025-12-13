 Перейти к основному контенту
Протесты в Белоруссии⁠,
0

Лукашенко помиловал оппозиционеров Бабарико и Колесникову

Сюжет
Протесты в Белоруссии
Всего сегодня Лукашенко освободил 123 заключенных, в том числе своего главного соперника на президентских выборах — Виктора Бабарико, а также его соратницу — Марию Колесникову
Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Миша Фридман / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал 123 заключенных из числа граждан различных стран, в том числе белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову и своего главного соперника на выборах 2020 года, бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико. Также освобожден лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий — председатель признанного в Белоруссии экстремистским правозащитного центра «Весна».

О помиловании 123 заключенных сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». Решение, как поясняется в сообщении, принято «в рамках достигнутых договоренностей с Президентом США Дональдом Трампом и по его просьбе, в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли Республики Беларусь».

Об освобождении Бабарико сообщило издание «Наша Нiва» (в Белоруссии оно внесено в список причастных к экстремистской деятельности организаций). Информацию подтверждает Reuters.

Виктор Бабарико в 2000–2020 годах был председателем правления Белгазпромбанка. В мае 2020 года он выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах. Однако в июне в минский офис банка пришли сотрудники Комитета государственного контроля (КГК), которые изъяли более $4 млн и ценные бумаги на сумму свыше $500 тыс., а также задержали около 30 человек, в том числе Бабарико. Иван Тертель (на тот момент возглавлял КГК, а сейчас руководит КГБ) заявил, что за деятельностью банкира стояли «кукловоды» — «большие начальники в «Газпроме». В Кремле потребовали аргументировать эти заявления.

В июле 2020 года ЦИК отказалась регистрировать Бабарико кандидатом.

«Наша Нiва»  пишет, что Колесникова уже находится на свободе и успела поговорить со своей сестрой Татьяной Хомич. Штаб Бабарико сообщил со ссылкой на члена Координационного совета (КС) Ивана Кравцова, что Колесникова «уже не в Беларуси».

Это уже девятое помилование, которое Лукашенко подписал в 2025 году. В конце ноября он помиловал 31 гражданина Украины.

Колесникова 12 лет прожила в Германии, в 2019 году вернулась в Белоруссию и приняла предложение занимавшего тогда пост председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико возглавить арт-пространство «ОК16». Когда в 2020 году Бабарико объявил о решении баллотироваться в президенты, Колесникова стала координатором его штаба. В сентябре 2021 года Колесникову приговорили к 11 годам заключения, признав виновной по ч. 1 ст. 357 (заговор с целью захвата власти), ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленные на причинение ущерба национальной безопасности), ч. 1 ст. 361-1 (создание экстремистского формирования) УК Белоруссии.

Осенью 2021 года в интервью РБК оппозиционерка заявила, что не будет просить о помиловании, поскольку невиновна.

Материал дополняется

