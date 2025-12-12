Лукашенко провел в Минске переговоры с представителями Трампа

Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел во Дворце Независимости белорусско-американские переговоры, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул. Вопросы, которые стороны обсудили, пока неизвестны, так как встреча прошла за закрытыми дверями. Завтра, 13 декабря, переговоры будут продолжены.

14 октября Лукашенко провел совещание, посвященное, в частности, развитию белорусско-американских отношений. Он заявил, что Белоруссия готова к «большой сделке» с США , однако при обязательном учете интересов Минска.

Лукашенко отметил, что тенденция к возобновлению диалога между странами получила «некоторый положительный импульс».

Кроме того, Лукашенко периодически принимает участие в диалоге России и США по Украине. Так, в июле в ходе переговоров со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом он передал американской стороне позицию российского президента Владимира Путина по возможному урегулированию конфликта на Украине.