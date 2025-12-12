 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Лукашенко провел в Минске переговоры с представителями Трампа

Лукашенко провел в Минске переговоры с представителями Трампа
Video

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел во Дворце Независимости белорусско-американские переговоры, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента США Дональда Трампа Джон Коул. Вопросы, которые стороны обсудили, пока неизвестны, так как встреча прошла за закрытыми дверями. Завтра, 13 декабря, переговоры будут продолжены.

Лукашенко оценил роль Трампа в переговорах по Украине словом «молодец»
Политика
Фото:пресс-служба Президента Республики Беларусь

14 октября Лукашенко провел совещание, посвященное, в частности, развитию белорусско-американских отношений. Он заявил, что Белоруссия готова к «большой сделке» с США, однако при обязательном учете интересов Минска.

Лукашенко отметил, что тенденция к возобновлению диалога между странами получила «некоторый положительный импульс».

Кроме того, Лукашенко периодически принимает участие в диалоге России и США по Украине. Так, в июле в ходе переговоров со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом он передал американской стороне позицию российского президента Владимира Путина по возможному урегулированию конфликта на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Белоруссия США Александр Лукашенко переговоры
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Материалы по теме
Лукашенко счел работоспособным мирный план США, хотя он создан «в спешке»
Политика
Лукашенко назвал условие успешных переговоров с США по мирному плану
Политика
Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 16:00 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 16:00
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Ларри Эллисон потерял $25 млрд за день из-за обвала акций Oracle Инвестиции, 16:13
Лукашенко провел в Минске переговоры с представителями Трампа Политика, 16:08
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Основатель Oracle потерял почти $25 млрд за день Бизнес, 15:58
Какую гарантию дают «китайцы». Беды с ремонтом, дефицит и подбор деталей Авто, 15:57
Париж предупредил о заморозке активов «на столько времени, сколько нужно» Политика, 15:57
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Капкан наставничества: как прогрессивные руководители тонут в операционке Образование, 15:54
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Главу Федерации хоккея с мячом России похоронят на Даниловском кладбище Спорт, 15:50
Глава ПСБ обсудил с главой Сахалинской области развитие экономики региона Пресс-релиз, 15:48
Сооснователь Pims — впервые открыто о скандале и культуре отмены Стиль, 15:42
Лыжница Степанова отказалась подавать заявку на нейтральный статус Спорт, 15:40
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40