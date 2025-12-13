США решили ослабить санкции против Белоруссии
Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа в республике Джон Коул. Его цитирует близкий к пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
«Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их [санкции] снимаем сейчас», — сказал Коул в ходе переговоров с Лукашенко в Минске.
Летом 2021 года США впервые ввели секторальные санкции в отношении белорусской экономики. В частности, санкционные списки попал один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий». Тогда Минфин США назвал предприятие «основным источником налоговых доходов и валютной выручки для режима Лукашенко».
Калийные удобрения — один из основных экспортных товаров Белоруссии.
Материал дополняется
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
