США решили ослабить санкции против Белоруссии

Вашингтон снимает санкции с белорусского калия, сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа в республике Джон Коул. Его цитирует близкий к пресс-службе белорусского лидера Александра Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».

«Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их [санкции] снимаем сейчас», — сказал Коул в ходе переговоров с Лукашенко в Минске.

Летом 2021 года США впервые ввели секторальные санкции в отношении белорусской экономики. В частности, санкционные списки попал один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений «Беларуськалий». Тогда Минфин США назвал предприятие «основным источником налоговых доходов и валютной выручки для режима Лукашенко».

Калийные удобрения — один из основных экспортных товаров Белоруссии.

