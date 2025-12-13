 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Часть работ на Чернобыльской АЭС остановили из-за повреждений саркофага

Сюжет
Военная операция на Украине

Некоторые работы по разбору аварийного энергоблока на Чернобыльской АЭС были замедлены и в отдельных случаях остановлены из-за повреждения саркофага, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью «РИА Новости».

По его словам, специалисты агентства проводят детальную оценку последствий повреждений, в том числе их влияния на герметичность укрытия и на продолжение работ по выводу объекта из эксплуатации. Гросси пояснил, что при отсутствии гарантированной защиты саркофага невозможно безопасно работать с кориумом (материалом, образованным в активной зоне ядерного реактора при аварии) и фрагментами расплавленного реакторного ядра.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что агентство сохраняет жесткие требования в этом вопросе и действует активно. «Я думаю, и сами украинцы не хотят спустя столько лет допустить утечку. Поэтому мы действуем здесь очень активно и стараемся подчеркнуть значимость этой проблемы», — сказал Гросси.

Киев заявил о блэкауте на разрушенном блоке Чернобыльской АЭС
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

В начале декабря МАГАТЭ сообщило об утрате ключевых функций безопасности новым саркофагом на Чернобыльской АЭС в результате удара беспилотника в феврале. В агентстве, однако, заверили, что несущие конструкции и системы мониторинга необратимых повреждений не получили.

В самой атаке президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию, тогда как Кремль назвал произошедшее провокацией.

Новый безопасный конфайнмент — изоляционное арочное сооружение над разрушенным при аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Арка была надвинута на здание реактора в ноябре 2016 года, после чего продолжился процесс монтажа оборудования. Окончательно новый саркофаг был сдан в эксплуатацию в июле 2019 года.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Чернобыльская АЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Материалы по теме
Белоруссия заявила об одинокой борьбе с последствиями Чернобыля
Общество
Эксперты исключили пользу от «устойчивой к радиации Чернобыля» лягушки
Технологии и медиа
Киев решил разместить войска в зоне у Чернобыльской АЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 08:41 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 08:41
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Раз Циммт — РБК: «Следующая война, вероятно, будет более комплексной» Политика, 09:15
Самолета рейса Москва — Самарканд вынуждено сел в Бухаре из-за тумана Общество, 09:06
Обмен активами от брокеров: в чем подвох и есть ли шанс на успехПодписка на РБК, 09:00
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Брокер «Солид» дал прогноз по доллару, акциям и ставке ЦБ на 2026 год Инвестиции, 09:00
КНДР сообщила о возвращении саперов из Курской области Политика, 08:55
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Число погибших при атаке дронов в Саратове возросло до двух Политика, 08:36
«РИА Новости» узнало об инструкции ЕС для общения с дипломатами из России Политика, 08:35
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Часть работ на Чернобыльской АЭС остановили из-за повреждений саркофага Общество, 08:16
Politico узнало о союзниках Бельгии в отказе от изъятия активов России Политика, 08:01
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Над регионами России за ночь сбили 41 беспилотник Политика, 07:55