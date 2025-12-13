Часть работ на Чернобыльской АЭС остановили из-за повреждений саркофага

Некоторые работы по разбору аварийного энергоблока на Чернобыльской АЭС были замедлены и в отдельных случаях остановлены из-за повреждения саркофага, сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в интервью «РИА Новости».

По его словам, специалисты агентства проводят детальную оценку последствий повреждений, в том числе их влияния на герметичность укрытия и на продолжение работ по выводу объекта из эксплуатации. Гросси пояснил, что при отсутствии гарантированной защиты саркофага невозможно безопасно работать с кориумом (материалом, образованным в активной зоне ядерного реактора при аварии) и фрагментами расплавленного реакторного ядра.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что агентство сохраняет жесткие требования в этом вопросе и действует активно. «Я думаю, и сами украинцы не хотят спустя столько лет допустить утечку. Поэтому мы действуем здесь очень активно и стараемся подчеркнуть значимость этой проблемы», — сказал Гросси.

В начале декабря МАГАТЭ сообщило об утрате ключевых функций безопасности новым саркофагом на Чернобыльской АЭС в результате удара беспилотника в феврале. В агентстве, однако, заверили, что несущие конструкции и системы мониторинга необратимых повреждений не получили.

В самой атаке президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию, тогда как Кремль назвал произошедшее провокацией.

Новый безопасный конфайнмент — изоляционное арочное сооружение над разрушенным при аварии четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Арка была надвинута на здание реактора в ноябре 2016 года, после чего продолжился процесс монтажа оборудования. Окончательно новый саркофаг был сдан в эксплуатацию в июле 2019 года.