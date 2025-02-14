Кремль назвал провокацией атаку дрона на Чернобыльскую АЭС

Россия не наносит удары по объектам атомной инфраструктуры, речь идет об очередной провокации Киева, заявил Песков

Чернобыльская АЭС (Фото: Brendan Hoffman / Getty Images)

Утверждения о нанесении ударов Россией по объектам ядерной энергетики не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент РБК.

«По поводу Чернобыля я не располагаю точной информацией. Знаю одно: не может быть и речи, чтобы наносились удары по объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности. Российские военные не делают этого. Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда, собственно, не гнушается заниматься киевский режим», — сказал он.



На вопрос расценивают ли в Кремле атаку в Чернобыле как попытку срыва переговоров, Песков отметил, что на Украине есть противники переговоров, которые будут делать все для их срыва. «Наверняка в недрах киевского режима будут те, кто продолжит выступать против каких-то попыток стартовать переговорный процесс, это очевидно. И очевидно, что эти люди будут делать все, чтобы этот процесс попытаться сорвать», — заявил пресс-секретарь президента.

Утром 14 февраля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) на своей странице в X (ранее Twitter) сообщило об ударе беспилотника по Чернобыльской АЭС.

«В ночь на 14 февраля, около 01:50, команда МАГАТЭ, работавшая на Чернобыльской площадке, услышала взрыв около Нового безопасного конфайнмента (НБК, защитное сооружение в виде арки), который защищает остатки четвертого энергоблока бывшей Чернобыльской АЭС, что привело к пожару. Им сообщили, что беспилотник врезался в крышу», — говорится в сообщении.

Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) расположена на берегу реки Припять рядом с одноименным городом в Киевской области, жители которого покинули его после аварии в 1986 году.

Об атаке беспилотника на Чернобыльскую АЭС сообщал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, повреждения саркофага существенные. «В настоящее время радиационный фон не повышался, и за этим постоянно следят», — написал он в телеграм-канале. Украинский президент возложил ответственность за произошедшее на Россию.

Врио главы Запорожской области Максим Пухов заявил об артиллерийских ударах Вооруженных сил Украины по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС, а также Каменка-Днепровскому и Веселовскому районам.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.