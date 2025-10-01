Киев заявил о блэкауте на разрушенном блоке Чернобыльской АЭС

Фото: Brendan Hoffman / Getty Images

В результате перебоев в подаче электроэнергии на объектах Чернобыльской АЭС возникла чрезвычайная ситуация, заявило Минэнерго Украины. По данным ведомства, на разрушенном четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел блэкаут.

«В результате скачков напряжения без электроснабжения оказался новый безопасный конфайнмент, который является ключевым элементом, изолирующим разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращающим выброс радиоактивных материалов в окружающую среду», — говорится в телеграм-канале Минэнерго Украины.

Новый безопасный конфайнмент — изоляционное арочное сооружение над разрушенным при аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Арка была надвинута на здание реактора в ноябре 2016 года, после чего продолжился процесс монтажа оборудования. Окончательно новый саркофаг был сдан в эксплуатацию в июле 2019 года.

Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения на станции, уточнили в Минэнерго Украины. Об изменении уровня радиации украинское ведомство не сообщает.

Ранее сегодня украинские власти заявили об ударе по подстанции в Славутиче Киевской области. Мэр Юрий Фомичев рассказал, что в результате атаки город, а также несколько населенных пунктов Черниговской области остались без света. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

