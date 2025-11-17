Спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае

Фото: КГКУ «Спасатель»

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выехали в Партизанский район для проведения повторных поисков семьи Усольцевых. Об этом сообщили в телеграм-канале КГКУ «Спасатель».

Работы проводятся по заявке сотрудников полиции.

28 сентября в Красноярском крае пропала семейная пара с пятилетней дочерью, отправившаяся в туристический поход в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Семья Усольцевых следовала по направлению к горе Буратинка. После обращения знакомого семьи в правоохранительные органы было возбуждено уголовное дело.

9 октября сигнал телефона главы семьи был зафиксирован примерно в 7 км от поселка Кутурчин. Специалисты-картографы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» определили район поисков, однако работа осложнялась обильным снежным покровом, низкими температурами и сложным рельефом местности. В итоге семью найти не удалось.

Массовые поиски с участием волонтеров были завершены 13 октября, работу продолжили только подготовленные спасатели.

12 ноября при осмотре автомобиля Усольцева в панели под рулем был обнаружен тайник, где находились 600 тыс. рублей.