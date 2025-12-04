Турция призвала Россию и Украину обеспечить безопасность энергообъектов
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар призвал обеспечить безопасность энергетических объектов после серии нападений на танкеры в Черном море, передает Reuters.
«Надеюсь, эта ужасная война закончится. Но сегодня мы обращаемся ко всем сторонам — России и Украине — с призывом не допускать вовлечения энергетической инфраструктуры в эту войну. Нам нужно гарантировать бесперебойность потоков энергии», — сказал он.
Отдельно министр обратил внимание на необходимость обеспечить безопасность объектов Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который проходит около 80% экспортируемой Казахстаном нефти. 29 ноября одно из выносных причальных устройств на морском терминале КТК под Новороссийском было атаковано украинскими безэкипажными катерами и получило значительные повреждения.
Комментарии Байрактара прозвучали после серии атак на танкеры в территориальных водах Турции. Министр подчеркнул, что турецкая сторона обеспокоена не только угрозой морскому судоходству, но и возможными рисками для подводных газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», которые доставляют российский газ в Турцию, передает AP.
В Кремле заявили, что атака на танкеры, а также на инфраструктуру КТК — вопиющие случаи, потому что были затронуты интересы международных собственников, а также суверенитет Турции. Президент Владимир Путин предупредил, что Россия может принять «ответные меры» против судов стран, помогающих Украине, если та продолжит атаки на танкеры в Черном море.
