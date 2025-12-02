 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин назвал ответом расширение ударов по украинским портам и кораблям

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Украина и раньше наносила удары по российским портам, а Россия отвечала на них, но никогда не инициировала эти операции первой, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами.

«Они и раньше, украинские вооруженные силы, пытались наносить удары по нашим портам морским. Мы отвечали — отвечали именно, мы не начинали этих операций — такими же ударами. Уверяю вас, что они гораздо более эффективные и мощные», — сказал президент.

Он также отметил, что, если Украина продолжит атаки на танкеры в Черном море то Россия может принять ответные меры.

Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря
Политика
Фото:news_kremlin / Telegram

«То, что делают украинские вооруженные силы сейчас, — это пиратство. Какие ответные меры? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты», — сказал Путин.

На прошлой неделе ВСУ атаковали инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, а также танкеры Kairos, следовавший в направлении Новороссийска, и Virat. Оба судна находились в территориальных водах Турции. Кремль назвал череду украинских атак «вопиющим» случаем.

В середине ноября украинские дроны атаковали нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске. В Кремле тогда пообещали не оставить эту атаку без последствий для Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин порт корабль «Россия зовет!» Украина
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря
Политика
Путин рассказал, какой ответ готова дать Россия на атаки на танкеры
Политика
Путин заявил, что Россия готова к войне с Европой при необходимости
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 19:48 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 19:48
Уиткофф рассказал Путину о впечатлениях от прогулки по Москве Политика, 20:14
Мосбиржа допустила акции «Базиса» к торгам с 10 декабря Инвестиции, 20:07
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Зеленский связал свою встречу с Трампом с итогами переговоров в Москве Политика, 19:59
Во встрече Путина и Уиткоффа в Кремле участвуют Ушаков и Дмитриев Политика, 19:56
Начало встречи Путина и Уиткоффа. Видео Политика, 19:54
Умер бывший футболист «Ростова» и сборной Малави Исо Каньенда Спорт, 19:50
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин подписал указ о переселении в Россию иностранцев с достижениями Политика, 19:48
Как внутренний аудит снижает бизнес-риски Отрасли, 19:47
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
В Кремле началась встреча Путина и Уиткоффа Политика, 19:43
Первый зампред ВТБ объяснил смысл «Инфляции в искусительных одеждах»
РАДИО
 Финансы, 19:40
«Дело Долиной» рассмотрят в Верховном суде Общество, 19:38
Saxo Bank предсказал «день Q», Британию в ЕС и «Оземпик» для котов Экономика, 19:37