Путин назвал ответом расширение ударов по украинским портам и кораблям
Украина и раньше наносила удары по российским портам, а Россия отвечала на них, но никогда не инициировала эти операции первой, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами.
«Они и раньше, украинские вооруженные силы, пытались наносить удары по нашим портам морским. Мы отвечали — отвечали именно, мы не начинали этих операций — такими же ударами. Уверяю вас, что они гораздо более эффективные и мощные», — сказал президент.
Он также отметил, что, если Украина продолжит атаки на танкеры в Черном море то Россия может принять ответные меры.
«То, что делают украинские вооруженные силы сейчас, — это пиратство. Какие ответные меры? Во-первых, мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты», — сказал Путин.
На прошлой неделе ВСУ атаковали инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске, а также танкеры Kairos, следовавший в направлении Новороссийска, и Virat. Оба судна находились в территориальных водах Турции. Кремль назвал череду украинских атак «вопиющим» случаем.
В середине ноября украинские дроны атаковали нефтебазу на перевалочном комплексе «Шесхарис» в Новороссийске. В Кремле тогда пообещали не оставить эту атаку без последствий для Украины.
