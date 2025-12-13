Трамп счел, что идея демилитаризованной зоны в Донбассе может сработать

Идея создания демилитаризованной зоны в Донбассе «может сработать», заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете, трансляцию вел Белый дом на YouTube.

«Я не хочу этого делать сейчас. Ситуация очень сложная. Но это сработало бы. Многие хотят, чтобы это сработало», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, как будет работать демилитаризованная зона в Донбассе.

Мирное соглашение из 20 пунктов, переданное американской стороной Киеву в декабре, в частности включает пункт о создании демилитаризованной зоны вдоль всей линии военного соприкосновения — от Донбасса до Херсона, сообщила The Washington Post. По информации газеты, эта демилитаризованная зона может быть создана по аналогии с той, что существует между Северной и Южной Кореей с 1953 года по итогам корейской войны, в которой так и не был заключен мирный договор.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в этом вопросе важна позиция граждан Украины, и допустил проведение референдума. Позже Le Monde привела слова советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, из которых следовало, что Украина согласилась на создание демилитаризованной зоны по обе стороны линии соприкосновения. Подоляк назвал создание такой зоны «естественным форматом завершения конфликта».

Однако советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Украина еще не соглашалась на буферную зону в Донбассе. Он добавил, что Подоляк рассуждал «только о теоретических моделях, которые могут обсуждаться, но никаких решений Украина не принимала».

Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент России Владимир Путин назвал территорию исторически российской и заявил, что она будет возвращена военным или иным путем. В Кремле допустили, что в перспективе в Донбассе не будет ни украинских, ни российских войск, а для соблюдения порядка останутся Росгвардия и российская полиция. Однако прекращение огня возможно только после вывода ВСУ из Донбасса, подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков.