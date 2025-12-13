 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп счел, что идея демилитаризованной зоны в Донбассе может сработать

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Идея создания демилитаризованной зоны в Донбассе «может сработать», заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете, трансляцию вел Белый дом на YouTube.

«Я не хочу этого делать сейчас. Ситуация очень сложная. Но это сработало бы. Многие хотят, чтобы это сработало», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, как будет работать демилитаризованная зона в Донбассе.

В Киеве опровергли сообщение о согласии на буферную зону в Донбассе
Политика
Владимир Зеленский

Мирное соглашение из 20 пунктов, переданное американской стороной Киеву в декабре, в частности включает пункт о создании демилитаризованной зоны вдоль всей линии военного соприкосновения — от Донбасса до Херсона, сообщила The Washington Post. По информации газеты, эта демилитаризованная зона может быть создана по аналогии с той, что существует между Северной и Южной Кореей с 1953 года по итогам корейской войны, в которой так и не был заключен мирный договор.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в этом вопросе важна позиция граждан Украины, и допустил проведение референдума. Позже Le Monde привела слова советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка, из которых следовало, что Украина согласилась на создание демилитаризованной зоны по обе стороны линии соприкосновения. Подоляк назвал создание такой зоны «естественным форматом завершения конфликта».

Однако советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что Украина еще не соглашалась на буферную зону в Донбассе. Он добавил, что Подоляк рассуждал «только о теоретических моделях, которые могут обсуждаться, но никаких решений Украина не принимала».

Москва настаивает на выводе украинских войск из Донбасса. Президент России Владимир Путин назвал территорию исторически российской и заявил, что она будет возвращена военным или иным путем. В Кремле допустили, что в перспективе в Донбассе не будет ни украинских, ни российских войск, а для соблюдения порядка останутся Росгвардия и российская полиция. Однако прекращение огня возможно только после вывода ВСУ из Донбасса, подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
В Киеве опровергли сообщение о согласии на буферную зону в Донбассе
Политика
Le Monde узнала о согласии Киева на создание буферной зоны в Донбассе
Политика
Трамп рассказал, что из мирного плана «кое-что выбросили»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 04:21 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 04:21
Трамп счел, что идея демилитаризованной зоны в Донбассе может сработать Политика, 04:25
Третий за ночь российский аэропорт приостановил полеты Политика, 03:53
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
WSJ узнала о перехвате США плывшего в Иран судна в Индийском океане Политика, 03:51
WSJ сообщила о планах Уиткоффа встретиться с Зеленским в Берлине Политика, 03:45
Зеленский раскрыл тему заседания в формате «Рамштайн» Политика, 03:05
Губернатор сообщил о погибшем и повреждениях инфраструктуры в Саратове Политика, 03:02
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Трамп заявил о «большом прогрессе» в процессе урегулирования на Украине Политика, 02:18
Трамп объявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле Политика, 02:11
Дмитриев пригрозил ЕС «подрывом доверия» из-за заморозки активов России Политика, 01:54
В Переславле-Залесском загорелось общежитие Никитского мужского монастыря Общество, 01:28
Европол спрогнозировал теракты с дронами и протесты из-за роботов в ЕС Технологии и медиа, 01:22
В ЕС сочли «абсолютно невозможным» членство Украины к 2027 году Политика, 01:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00