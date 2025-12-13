Министр армии Британии увидел «тень войны, стучащейся в двери» Европы

Эл Карнс (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Великобритания активно разрабатывает планы подготовки страны к возможной войне, заявил британский министр вооруженных сил Эл Карнс, передает Sky News.

По его словам, за последний год враждебная разведывательная деятельность против вооруженных сил и Министерства обороны Великобритании выросла более чем на 50%. В числе предполагаемых виновников Карнс назвал Россию, Китай, Иран и КНДР.

«Тень войны снова стучится в двери Европы. Такова реальность. Мы должны быть готовы ее предотвратить», — сказал он. Карнс отметил, что армия, флот и авиация лишь реагируют на кризисы, тогда как победу обеспечивают общество, промышленность и экономика страны.

Карнс подчеркнул, что речь идет не только о военных, но о мобилизации всей нации в случае военных действий: «Речь идет не просто о развертывании войск, а о защите каждого сантиметра нашей собственной территории».

Накануне генсек НАТО Марк Рютте сказал, что Европе следует подготовиться к конфронтации с Россией. По его мнению, сейчас слишком многие члены альянса «не чувствуют неотложности ситуации» и полагают, «что время на нашей стороне». «Это не так», — подчеркнул он.

Президент Владимир Путин заявлял, что России приходится бороться со всеми странами, входящими в НАТО. По его мнению, российская армия является самой боеспособной в мире. В начале декабря президент сообщил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас». Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью».