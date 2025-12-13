 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Министр армии Британии увидел «тень войны, стучащейся в двери» Европы

Эл Карнс
Эл Карнс (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Великобритания активно разрабатывает планы подготовки страны к возможной войне, заявил британский министр вооруженных сил Эл Карнс, передает Sky News.

По его словам, за последний год враждебная разведывательная деятельность против вооруженных сил и Министерства обороны Великобритании выросла более чем на 50%. В числе предполагаемых виновников Карнс назвал Россию, Китай, Иран и КНДР.

«Тень войны снова стучится в двери Европы. Такова реальность. Мы должны быть готовы ее предотвратить», — сказал он. Карнс отметил, что армия, флот и авиация лишь реагируют на кризисы, тогда как победу обеспечивают общество, промышленность и экономика страны.

Карнс подчеркнул, что речь идет не только о военных, но о мобилизации всей нации в случае военных действий: «Речь идет не просто о развертывании войск, а о защите каждого сантиметра нашей собственной территории».

Рютте назвал НАТО «следующей целью» России
Политика
Марк Рютте

Накануне генсек НАТО Марк Рютте сказал, что Европе следует подготовиться к конфронтации с Россией. По его мнению, сейчас слишком многие члены альянса «не чувствуют неотложности ситуации» и полагают, «что время на нашей стороне». «Это не так», — подчеркнул он.

Президент Владимир Путин заявлял, что России приходится бороться со всеми странами, входящими в НАТО. По его мнению, российская армия является самой боеспособной в мире. В начале декабря президент сообщил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас». Путин неоднократно говорил, что Москва не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью».

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Полина Дуганова, Егор Алимов
Великобритания Европа
Материалы по теме
Рютте назвал НАТО «следующей целью» России
Политика
Орбан увидел переход ЕС к «четвертому этапу» готовности к войне с Россией
Политика
Медведев обвинил фон дер Ляйен и Каллас в «продвижении войны»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 01:21 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 01:21
В Переславле-Залесском загорелось общежитие Никитского мужского монастыря Общество, 01:28
Европол спрогнозировал теракты с дронами и протесты из-за роботов в ЕС Технологии и медиа, 01:22
В ЕС сочли «абсолютно невозможным» членство Украины к 2027 году Политика, 01:15
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп в окружении женщин. Кто оказался на новых фото из архивов Эпштейна Общество, 00:56 
Министр армии Британии увидел «тень войны, стучащейся в двери» Европы Политика, 00:52
RMF узнала об отмене субботней встречи по мирному плану в Париже Политика, 00:44
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
МИД одним словом отреагировал на бессрочную заморозку активов России в ЕС Политика, 00:40
У Иордании начал действовать безвиз с Россией. Куда еще можно поехать Общество, 00:30
Женщина пострадала при атаке дронов на село в Белгородской области Политика, 00:13
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Аэропорты Пензы и Саратова приостановили полеты Политика, 00:08
У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1 Общество, 00:02
Российский боксер Гассиев завоевал чемпионский титул WBA Спорт, 12 дек, 23:56