Война санкций⁠,
0

Reuters сообщил о «катастрофе» для ЕС и Киева без решения по активам

Reuters: в ЕС сочтут катастрофой провал решения по использованию активов России
Сюжет
Война санкций
Исход, при котором ЕС не сможет достичь соглашения о «репарационном» кредите для Киева станет «катастрофой» не только для Украины, но и для него самого, сказал Reuters источник. Российский ЦБ уже готовится подать иск в арбитраж
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Руководство Евросоюза расценит как «катастрофу» возможный провал плана по использованию активов России через «репарационного кредита» на саммите 18-19 декабря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС.

Исход, при котором соглашение не достигнуто, станет «катастрофой» как для самого Брюсселя, так и для Украины, заявил один из источников.

Париж предупредил о заморозке активов «на столько, на сколько нужно»
Политика
Жан-Ноэль Барро

Лидеры стран ЕС соберутся на саммит 18 декабря, чтобы завершить согласование деталей «репарационного кредита» для Украины и решить оставшиеся проблемы, в том числе рассмотреть вопрос о гарантиях Бельгии от европейских правительств. Страна отказывается брать исключительно на себя все риски, связанные с претензиями Москвы и потенциальным удовлетворением ее исков.

Еврокомиссия ранее предупреждала, что Украине грозит серьезный экономический кризис в 2026 году без продолжения финансовой помощи ЕС. В письме европейским лидерам она оценила потребности Киева на 2026–2027 годы в €135,7 млрд.

«Репарационный» кредит на €210 млрд, обеспеченный замороженными российскими активами, большая часть которых хранится в бельгийском депозитарии Euroclear, обсуждается в ЕС с начала осени. Альтернативные варианты включают прямые взносы стран-членов на €90 млрд или выпуск совместного долга на аналогичную сумму. Хотя Евросоюзэкстренно вел работу над альтернативным «промежуточным» планом, The New York Times писала, что «хорошего плана Б» у союза де-факто нет.

Российская сторона считает любое использование средств без ее согласия воровством и грозит судебными процессами. Центробанк России заявил, что намерен 12 декабря подать в Арбитражный суд Москвы иск в электронном виде против бельгийского депозитария Euroclear, где хранится большая часть из €260 млрд замороженных российских активов. Euroclear ответил, что в целом готов к искам в российских судах.

Париж предупредил о заморозке активов «на столько, на сколько нужно»
Политика
Жан-Ноэль Барро

ЦБ также рассматривает возможность защиты своих интересов также в международных судах и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах — членах ООН.

Пресс-секретарь ЕК Паула Пиньо ответила, комментируя заявление Банка России, что ЕС «уверен в законности» выдвинутого предложения. Ранее в достаточной юридической обоснованности конфискации усомнился Европейский центральный банк (ЕЦБ), также против этого возражал и сам Euroclear: глава депозитария Валери Урбен пригрозила ЕС судебным иском в случае конфискации российских средств.

В Кремле план ЕС назвали «грандиозным жульничеством». Власти России считают, что использование активов Москвы приведет к слому международной финансовой системы.

