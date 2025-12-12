 Перейти к основному контенту
0

Каллас заявила, что скандал вокруг Могерини потряс службу ЕС

Euractiv: Каллас заявила, что коррупционный скандал вокруг Могерини потряс ЕС
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Глава евродипломатии Кая Каллас на собрании сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS) заявила, что скандал с ее предшественницей Федерикой Могерини и бывшим генеральным секретарем EEAS Стефано Саннино потряс дипломатическую службу Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на участников встречи.

«Скандалы, очевидно, потрясли нашу службу», — заявила Каллас, обращаясь к сотрудникам.

Собравшиеся отметили, что выступление Каллас длилось около 30 минут, содержало мало конкретики и после короткой сессии вопросов и ответов та поспешила присоединиться к видеоконференции лидеров «коалиции желающих».

Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии
Политика
Федерика Могерини

Бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини была задержана в Бельгии 2 декабря в рамках расследования возможного мошенничества и коррупции, сообщали Le Soir и L'Echo со ссылкой на источники.

По данным Le Soir, проверка касалась предполагаемых махинаций при финансировании девятимесячной программы обучения в Колледже Европы в Брюгге, где Могерини занимала пост ректора с 2020 года.

Кроме того, был задержан экс-генеральный секретарь Европейской службы внешних связей (EEAS) Стефано Саннино.

Помимо Саннино и Могерини по тому же делу задержали директора Колледжа Европы Чезаре Дзегретти. Всех троих отпустили, поскольку они «не представляют риска побега».

