Каллас заявила, что скандал вокруг Могерини потряс службу ЕС
Глава евродипломатии Кая Каллас на собрании сотрудников Европейской службы внешних связей (EEAS) заявила, что скандал с ее предшественницей Федерикой Могерини и бывшим генеральным секретарем EEAS Стефано Саннино потряс дипломатическую службу Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил Euractiv со ссылкой на участников встречи.
«Скандалы, очевидно, потрясли нашу службу», — заявила Каллас, обращаясь к сотрудникам.
Собравшиеся отметили, что выступление Каллас длилось около 30 минут, содержало мало конкретики и после короткой сессии вопросов и ответов та поспешила присоединиться к видеоконференции лидеров «коалиции желающих».
Бывший верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини была задержана в Бельгии 2 декабря в рамках расследования возможного мошенничества и коррупции, сообщали Le Soir и L'Echo со ссылкой на источники.
По данным Le Soir, проверка касалась предполагаемых махинаций при финансировании девятимесячной программы обучения в Колледже Европы в Брюгге, где Могерини занимала пост ректора с 2020 года.
Кроме того, был задержан экс-генеральный секретарь Европейской службы внешних связей (EEAS) Стефано Саннино.
Помимо Саннино и Могерини по тому же делу задержали директора Колледжа Европы Чезаре Дзегретти. Всех троих отпустили, поскольку они «не представляют риска побега».
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру