В Бельгии задержали высокопоставленного чиновника Еврокомиссии

Федерика Могерини (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

В Бельгии в рамках масштабного расследования мошенничества задержали высокопоставленного чиновника Европейской комиссии Стефано Саннино. Его арест произошел в ходе расследования предполагаемых злоупотреблений средствами ЕС при финансировании академии для молодых дипломатов в Брюгге. Об этом сообщает Euractiv.

Саннино занимал пост генерального секретаря Европейской службы внешних связей (EEAS) с 2014 по 2019 год, когда ею руководила Федерика Могерини. Именно в этот период создавалась Дипломатическая академия. В настоящее время он является генеральным директором департамента по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива в Европейской комиссии.

Полицейские операции во вторник затронули несколько объектов. Обыски прошли в здании дипломатической службы ЕС, в Колледже Европы в Брюгге, а также в частных домах. По данным источников Euractiv, задержана также бывший глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, которая сейчас является ректором Колледжа Европы и директором академии. Еще один задержанный — сотрудник колледжа, работающий в отделе дополнительного образования.

Представитель Колледжа Европы отказался комментировать информацию об аресте Могерини, заявив, что не владеет этими данными. Европейская комиссия подтвердила присутствие полиции в зданиях EEAS, отметив, что это часть расследования деятельности, осуществлявшейся в течение предыдущего мандата. Ведомство отказалось от дальнейших комментариев, так как следствие продолжается.

О расследовании стало известно буквально в день операций. «Полчаса назад мне сообщили о том, что происходит в Брюгге», — заявил Херман Ван Ромпей, бывший президент Европейского совета, а ныне президент административного совета Колледжа Европы.