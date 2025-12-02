 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии

Федерика Могерини
Федерика Могерини (Фото: Jack Taylor / Getty Images)

Экс-глава евродипломатии Федерика Могерини задержана в Бельгии, сообщил Le Soir.

Euractiv узнал об обысках в штаб-квартире дипслужбы Евросоюза
Политика
Фото:Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Материал дополняется

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Федерика Могерини
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 15:18 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 15:18
Кремль поддержал позицию МИД Бельгии по замороженным активам России Политика, 15:34
Атакованный у Турции российский танкер дошел до порта Синоп своим ходом Политика, 15:33
Экс-главу евродипломатии Могерини задержали в Бельгии Политика, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Шторы и шишки, подушки и гирлянды: как сделать дом по-зимнему уютным Недвижимость, 15:21
Красноярскому краю выделят федеральные средства на развитие спорта Пресс-релиз, 15:21
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
В Москве студента магистратуры ВШЭ обвинили в госизмене Общество, 15:14
Тренер Большунова заявил, что Бакуров «не совсем честен» Спорт, 15:13
Белоусов поздравил военных со взятием Красноармейска в ДНР Политика, 15:12
Хинштейн объяснил популярность Курска у переселенцев из приграничья
РАДИО
 Политика, 15:10
Минское «Динамо» вернулось в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 15:10
Юрист оценила важность решения CAS по лыжам для других видов спорта Спорт, 15:10
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05