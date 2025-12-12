 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Атаки беспилотников на Москву⁠,
0

Силы ПВО уничтожили пятый беспилотник, летевший на Москву

Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Еще один беспилотник, летевший на столицу, уничтожили силы ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в телеграм.

Это уже пятый летевший на Москву дрон, уничтоженный с начала суток.

Материал дополняется

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Теги
Персоны
Сергей Собянин Москва ПВО атака дронов беспилотники
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 08:20 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 08:20
В Минске сообщили о работе с Россией над новыми видами вооружения Политика, 08:40
Силы ПВО уничтожили пятый беспилотник, летевший на Москву Политика, 08:34
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Конституция бизнес-клана. Зачем бизнесмены пишут внутрисемейные кодексыПодписка на РБК, 08:28
Власти опубликовали видео с места падения обломков БПЛА на дом в Твери Политика, 08:20
Путин возложил цветы к монументу Нейтралитета в Ашхабаде Политика, 08:12
Сотрудник хамит в чатах и сливает документы. Как приструнить или уволитьПодписка на РБК, 08:05
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Экспортный передел. Как Китай смог не проиграть в тарифной войне с СШАПодписка на РБК, 08:01
ВТБ предупредил о мошеннических схемах с электронными дневниками Общество, 08:00
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Артур Саркисян и РБК представили новый совместный гид по винам России Вино, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:47
За ночь над регионами России сбили 90 украинских дронов Политика, 07:39
Крупные инвесторы недовольны мелкими. Почему акции «Базиса» упали на IPOПодписка на РБК, 07:30