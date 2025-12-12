Силы ПВО уничтожили пятый беспилотник, летевший на Москву

Фото: Минобороны России

Еще один беспилотник, летевший на столицу, уничтожили силы ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в телеграм.

Это уже пятый летевший на Москву дрон, уничтоженный с начала суток.

Материал дополняется