Силы ПВО уничтожили пятый беспилотник, летевший на Москву
Еще один беспилотник, летевший на столицу, уничтожили силы ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин в телеграм.
Это уже пятый летевший на Москву дрон, уничтоженный с начала суток.
Материал дополняется
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру