На подлете к Москве сбили беспилотник
Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты.
Столичный регион подвергся атаке дронов и накануне. Собянин с вечера 10 декабря сообщал об уничтожении более 40 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.
По данным Минобороны, к утру 11 декабря над Московским регионом перехватили 40 беспилотников, в том числе 32 дрона, летевших на Москву. Всего предыдущей ночью над Россией сбили 287 аппаратов.
В ночь на 11 декабря ограничения на полеты действовали во всех столичных аэропортах.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
