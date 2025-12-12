На подлете к Москве сбили беспилотник

Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты.

Столичный регион подвергся атаке дронов и накануне. Собянин с вечера 10 декабря сообщал об уничтожении более 40 БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы.

По данным Минобороны, к утру 11 декабря над Московским регионом перехватили 40 беспилотников, в том числе 32 дрона, летевших на Москву. Всего предыдущей ночью над Россией сбили 287 аппаратов.

В ночь на 11 декабря ограничения на полеты действовали во всех столичных аэропортах.