Военная операция на Украине⁠,
С вечера среды на подлете к Москве сбили более 40 беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего с вечера 10 декабря столичный мэр сообщил об уничтожении 42 направлявшихся к Москве беспилотников.

Минобороны ранним утром сообщило, что к 7:00 мск военные перехватили 287 БПЛА над Россией — 40 над Московским регионом, в том числе 32 дрона, летевших на Москву.

Губернатор Новгородской области рассказал о последствиях атаки БПЛА
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В московских аэропортах ограничивали полеты. Например, в Шереметьево меры длились около восьми часов — с 23:51 до 7:59 мск. Во всех аэропортах Москвы совокупно отменили более 150 рейсов.

