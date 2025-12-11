Все четыре аэропорта Москвы возобновили полеты

Во всех четырех аэропортах Московского региона — Домодедово, Внуково, Жуковском (Раменское) и Шереметьево сняли ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

В Шереметьево меры продержались дольше, чем в трех других воздушных хабах — с 23:51 10 декабря до 7:59 11 декабря. Во Внуково и Домодедово ограничения были введены в 0:59, в Жуковском — в 1:54 мск.

Ограничительные меры вводились ради безопасности полетов, уточнил Кореняко.

Поздним вечером 10 декабря, всю ночь и утром 11 декабря мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о перехватах дронов, летящих на столицу.

На момент публикации всего силы ПВО сбили 32 таких БПЛА.

На фоне временных ограничений полетов из-за сигнала «Ковер» в Шереметьево на запасные аэродромы ушли 13 самолетов, еще 26 рейсов задержаны на вылет.