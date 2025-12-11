 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Военные отразили одну из крупнейших атак дронов за последние месяцы

Минобороны: над Россией за ночь сбили 287 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Из 287 сбитых за ночь дронов 40 перехватили над Московским регионом, в том числе 32 дрона, летевших на Москву, сообщило Минобороны. Атака этой ночи стала одной из самых масштабных за последние месяцы
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

За ночь, с 23:00 мск 10 декабря до 07:00 мск 11 декабря, над регионами России перехвачено и сбито 287 беспилотников, заявило Минобороны. Из них 40 над Московским регионом, в том числе 32 дрона, летевших на Москву.

Еще 118 уничтожили и перехватили над Брянской областью, 40 — над Калужской, 27 — над Тульской, 19 — над Новгородской, 11 — над Ярославской, десять — над Липецкой, шесть — над Смоленской, по пять — над Курской и Орловской, четыре — над Воронежской, два — над Рязанской.

Средства ПВО сбили 32-й беспилотник, атаковавший Москву
Политика

О первом беспилотнике мэр столицы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале около полуночи. В течение ночи он неоднократно писал об отражении атаки.

Все четыре аэропорта Московского региона — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский — ночью не принимали и не отправляли рейсы. Ограничения на полеты были сняты утром.

Атака этой ночи, с 287 сбитыми дронами, стала самой масштабной за последние месяцы.

Последняя крупная атака БПЛА на столичный регион произошла в ночь на 27 октября. Тогда было сбито 40 дронов, в том числе 34, летевших на Москву. Рейсы приостанавливали аэропорты Домодедово и Жуковский.

Последняя крупная атака на регионы России совершена в ночь на 9 декабря, когда был перехвачен и уничтожен 121 беспилотник, большинство из них, 49, — над Белгородской областью. Предыдущая сравнимая по масштабу атака, с более чем 200 дронами, атаковавшими Россию, была отражена средствами ПВО в ночь на 25 ноября (249 БПЛА). 

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Минобороны беспилотники
Материалы по теме
Губернатор Ленобласти сообщил об уничтоженных беспилотниках
Политика
Над регионами России за три часа сбили 37 дронов
Политика
Минобороны сообщило об уничтожении 20 дронов над Россией за ночь
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 09:19 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 09:19
В Казахстане заявили, что с украинской стороны есть понимание по КТК Политика, 09:30
Uber для рекрутинга: как доставлять офер в разы быстрееПодписка на РБК, 09:25
Аэропорт Нижнего Новгорода принял 15 рейсов из-за ограничений в Москве Политика, 09:25
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
4 отрасли, где применяются большие языковые модели РБК и GigaChat, 09:00
Спрос на концерты в России вышел на допандемийный уровеньПодписка на РБК, 09:00
В «Яндекс Картах» запустили ИИ-чат для всех пользователей Технологии и медиа, 09:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Не ждите повестки: стратегия защиты начинается до уголовного делаПодписка на РБК, 09:00
Военные сбили 40 БПЛА над Калужской областью за ночь Политика, 08:39
Москва перестает быть рынком массовых новостроек: куда смотреть инвесторуПодписка на РБК, 08:36
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:31
Военные отразили одну из крупнейших атак дронов за последние месяцы Политика, 08:31
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Все четыре аэропорта Москвы возобновили полеты Политика, 08:25