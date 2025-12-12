 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Перевозчик перенес повторную попытку запуска паромной линии Трабзон-Сочи

РИА Новости: повторную попытку запуска паромной линии Трабзон-Сочи перенесли
Сюжет
Военная операция на Украине

Повторную попытку запустить паромную линию Трабзон-Сочи перенесли на неопределенный срок из-за атак в Черном море. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель компании-перевозчика Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр.

«На данный момент рейсы приостановлены, продажа билетов не производится. <...> Мы ждем новой информации относительно возможности запуска паромного сообщения в свете последних атак в Черном море», — заявил Чакыр.

Представитель перевозчика подчеркнул, что судно остается в порту Трабзона. Изначально первый рейс парома из турецкого города в Сочи хотели запустить 7 декабря, однако его отменили из-за ситуации с безопасностью в Черном море.

Российского поверенного вызвали в МИД Турции из-за атак ВСУ в Черном море
Политика
Фото:Reuters

В конце ноября в Черном море были атакованы два танкера под флагом Гамбии — Kairos, следовавший в направлении Новороссийска, и Virat. CNN и Reuters, ссылаясь на источники в Службе безопасности Украины, сообщили, что удары по танкерам были нанесены украинскими морскими дронами. На следующий день атаке также подверглись объекты КТК в Новороссийске.

В начале декабря у побережья Турции беспилотники атаковали российский танкер Midvolga, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию.

Пассажиры парома Seabridge сошли на сушу в Турции спустя пять суток
Общество
Паром Sea Bridge

В начале ноября первый за 14 лет паром Seabridge вышел из Трабзона, однако судно не пустили в порт Сочи. После 2,5 суток ожидания паром отправил обратно. Пассажиры покинули судно только 10 ноября.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
паром Сочи Россия Турция
