Российского поверенного вызвали в МИД Турции из-за атак ВСУ в Черном море
Временный поверенный России в Анкаре Алексей Иванов приходил на беседу в МИД Турции, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в этой стране.
Стороны обсудили атаки ВСУ на танкеры в Черном море, российская сторона не стала раскрывать детали переговоров.
«Такая беседа действительно состоялась, но не в традиции российской дипломатии раскрывать детали переговоров с партнерами», — сказали в диппредставительстве.
Утром 2 декабря Главное управление по морским делам Турции сообщило об атаке на танкер Midivolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию. Судно своим ходом дошло до порта турецкого города Синоп. Позже Росморречфлот уточнил, что танкер атаковали беспилотники.
В конце ноября в Черном море были атакованы два танкера под флагом Гамбии — Kairos и Virat. После возгорания первого судна турецкие береговые спасатели эвакуировали с него 25 человек. На борту второго танкера находились 20 членов экипажа.
МИД России осудил атаку морских дронов на танкеры Kairos и Virat и назвал их «террористическими акциями» и попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира». CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщили, что атаки на танкеры произвели украинские морские дроны.
Президент Владимир Путин предложил радикальный ответ на украинские атаки на танкеры в Черном море — полностью отрезать Украину от этого моря. Действия украинской стороны он назвал пиратством.
Турция также заняла жесткую позицию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности в исключительной экономической зоне страны неприемлемы.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили