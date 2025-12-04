Российского поверенного вызвали в МИД Турции из-за атак ВСУ в Черном море

Российского поверенного вызвали в МИД Турции из-за атак ВСУ на танкеры. За последнюю неделю случились сразу несколько инцидентов с беспилотниками. Путин называл действия украинских военных пиратством

Фото: Reuters

Временный поверенный России в Анкаре Алексей Иванов приходил на беседу в МИД Турции, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в этой стране.

Стороны обсудили атаки ВСУ на танкеры в Черном море, российская сторона не стала раскрывать детали переговоров.

«Такая беседа действительно состоялась, но не в традиции российской дипломатии раскрывать детали переговоров с партнерами», — сказали в диппредставительстве.

Утром 2 декабря Главное управление по морским делам Турции сообщило об атаке на танкер Midivolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию. Судно своим ходом дошло до порта турецкого города Синоп. Позже Росморречфлот уточнил, что танкер атаковали беспилотники.

В конце ноября в Черном море были атакованы два танкера под флагом Гамбии — Kairos и Virat. После возгорания первого судна турецкие береговые спасатели эвакуировали с него 25 человек. На борту второго танкера находились 20 членов экипажа.

МИД России осудил атаку морских дронов на танкеры Kairos и Virat и назвал их «террористическими акциями» и попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира». CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщили, что атаки на танкеры произвели украинские морские дроны.

Президент Владимир Путин предложил радикальный ответ на украинские атаки на танкеры в Черном море — полностью отрезать Украину от этого моря. Действия украинской стороны он назвал пиратством.

Турция также заняла жесткую позицию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности в исключительной экономической зоне страны неприемлемы.