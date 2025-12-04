 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Российского поверенного вызвали в МИД Турции из-за атак ВСУ в Черном море

Сюжет
Военная операция на Украине
Российского поверенного вызвали в МИД Турции из-за атак ВСУ на танкеры. За последнюю неделю случились сразу несколько инцидентов с беспилотниками. Путин называл действия украинских военных пиратством
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Временный поверенный России в Анкаре Алексей Иванов приходил на беседу в МИД Турции, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на российское посольство в этой стране.

Стороны обсудили атаки ВСУ на танкеры в Черном море, российская сторона не стала раскрывать детали переговоров.

«Такая беседа действительно состоялась, но не в традиции российской дипломатии раскрывать детали переговоров с партнерами», — сказали в диппредставительстве.

Утром 2 декабря Главное управление по морским делам Турции сообщило об атаке на танкер Midivolga 2, который перевозил подсолнечное масло из России в Грузию. Судно своим ходом дошло до порта турецкого города Синоп. Позже Росморречфлот уточнил, что танкер атаковали беспилотники.

Захарова объяснила атаки в Черном море попыткой сорвать мирный процесс
Политика
Мария Захарова

В конце ноября в Черном море были атакованы два танкера под флагом Гамбии — Kairos и Virat. После возгорания первого судна турецкие береговые спасатели эвакуировали с него 25 человек. На борту второго танкера находились 20 членов экипажа.

МИД России осудил атаку морских дронов на танкеры Kairos и Virat и назвал их «террористическими акциями» и попыткой «помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира». CNN и Reuters со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины сообщили, что атаки на танкеры произвели украинские морские дроны.

Президент Владимир Путин предложил радикальный ответ на украинские атаки на танкеры в Черном море — полностью отрезать Украину от этого моря. Действия украинской стороны он назвал пиратством.

Турция также заняла жесткую позицию. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что угрозы безопасности в исключительной экономической зоне страны неприемлемы.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Черное море МИД Турции посольство атаки ВСУ
Материалы по теме
Захарова объяснила атаки в Черном море попыткой сорвать мирный процесс
Политика
Путин пригрозил отрезать Украину от Черного моря
Политика
Киев признал причастность к атакам на два танкера в Черном море
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 18:30 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 18:30
Стал известен новый тренер российских борцов после неудачи на ЧМ Спорт, 20:05
В Фонде гарантирования ИИС допустили изменения подхода к взносам брокеров
РАДИО
 Инвестиции, 20:01
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Умер экс-глава Банка России Дубинин Общество, 19:55
Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси только после Новгорода Политика, 19:51
Месси допустил, что будет смотреть ЧМ-2026 как зритель Спорт, 19:49
Путин рассказал о письмах компаний США с просьбой не забывать о них Политика, 19:47
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Путин заявил, что Уиткофф не предлагал России вернуться в G7 Политика, 19:40
Journal узнал, что самолет Зеленского над Ирландией сопроводили дроны Политика, 19:32
Совладелец Совкомбанка предложил запретить банкам владеть маркетплейсами Экономика, 19:21
«Авангард» одержал волевую победу над аутсайдером КХЛ Спорт, 19:16
Роскомнадзор сообщил о блокировке Snapchat в России Технологии и медиа, 19:15
Путин заявил об искренности Трампа в усилиях по Украине Политика, 19:13