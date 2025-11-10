Пассажиры парома Seabridge сошли на сушу в Турции спустя пять суток

Паром Sea Bridge (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Пассажиры парома Seabridge смогли покинуть судно и выйти в турецкий Трабзон, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя обслуживающей этот рейс турецкой агентской компании Liderline Мустафа Чакыр. Они находились на корабле пять суток.

«Все пассажиры на данный момент покинули паром и сошли на сушу», — сказал он, добавив, что компания — оператор парома обеспечила всех россиян авиабилетами до Сочи.

В генконсульстве России в Трабзоне рассказали РБК, что 10 ноября консул встретился с находящимися на борту россиянами и провел переговоры с представителями перевозчика. В итоге была достигнута договоренность о выплате каждому пассажиру денежной компенсации, после чего они смогут самостоятельно вернуться в Россию, добавили там.

Паром Seabridge должен был совершить первый рейс из Турции в Сочи за последние 14 лет. Он вышел из Трабзона вечером 5 ноября и на следующее утро встал на рейд в Сочи, дожидаясь согласования захода в порт. Но заход так и не согласовали, и спустя двое с половиной суток паром ушел обратно в Турцию. На борту находились 20 пассажиров — двое граждан Турции и 18 россиян, купивших билеты в частном порядке.

Причину отказа парому зайти в порт Сочи компании — организатору маршрута «СВС Шиппинг» так и не объяснили, все необходимые проверки были пройдены, заявил РБК руководитель компании Сергей Туркменян. Отказ принять судно он назвал «беспределом».