Политика⁠,
0

Песков сообщил о международном звонке в графике Путина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин вечером может провести международный телефонный разговор, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«И вечером возможен международный телефонный разговор. Мы будем вас информировать», — сказал Песков.

С кем именно может быть разговор, Песков не уточнил.

Путин и Эрдоган запланировали личную встречу в Ашхабаде
Политика
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Пресс-секретарь президента также сообщил, что 12 декабря Путин встретится в Ашхабаде с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Ашхабаде. Встреча пройдет в рамках форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении.

