Песков: Москва не получала от США предложений о создании «Ключевой пятерки»

В Кремле заявили, что не получали приглашения в «Ключевую пятерку»

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва не получала от Вашингтона предложений о создании международного объединения пяти стран под названием «Ключевая пятерка» (Core 5), сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никаких заявлений Белого дома на этот счет не было», — передает его слова ТАСС.

Песков отметил, что власти не понимают, что именно американская сторона подразумевает под этим форматом. «Непонятно, что имеется в виду», — отметил пресс-секретарь.

Ранее издание Politico сообщило, что в Вашингтоне обсуждают создание альтернативы для G7 — группы пяти стран, в которую бы вошли США, Россия, Китай, Индия и Япония.

Создание такого объединения государств, по данным портала Defense One, было включено в неопубликованную расширенную версию Стратегии национальной безопасности США. Белый дом отрицает существование другой версии документа.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно называл «очень большой ошибкой» исключение России из «Большой восьмерки» в 2014 году.