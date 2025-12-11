 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Кремле заявили, что не получали приглашения в «Ключевую пятерку»

Песков: Москва не получала от США предложений о создании «Ключевой пятерки»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва не получала от Вашингтона предложений о создании международного объединения пяти стран под названием «Ключевая пятерка» (Core 5), сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никаких заявлений Белого дома на этот счет не было», — передает его слова ТАСС.

Песков отметил, что власти не понимают, что именно американская сторона подразумевает под этим форматом. «Непонятно, что имеется в виду», — отметил пресс-секретарь.

Politico рассказало об идее США создать альтернативу G7 c Россией
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Ранее издание Politico сообщило, что в Вашингтоне обсуждают создание альтернативы для G7 — группы пяти стран, в которую бы вошли США, Россия, Китай, Индия и Япония.

Создание такого объединения государств, по данным портала Defense One, было включено в неопубликованную расширенную версию Стратегии национальной безопасности США. Белый дом отрицает существование другой версии документа.

Американский президент Дональд Трамп неоднократно называл «очень большой ошибкой» исключение России из «Большой восьмерки» в 2014 году.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Александра Озерова
Дмитрий Песков Россия США G7
Материалы по теме
Politico рассказало об идее США создать альтернативу G7 c Россией
Политика
Путин заявил, что Уиткофф не предлагал России вернуться в G7
Политика
Бессент заявил, что США ожидают усиления давления G7 на Россию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 декабря
EUR ЦБ: 92,94 (+1,56) Инвестиции, 18:39 Курс доллара на 12 декабря
USD ЦБ: 79,34 (+1,44) Инвестиции, 18:39
Чемпионку Игр увезли на вертолете с горнолыжной трассы после падения Спорт, 18:45
Путин поговорил с Мадуро на фоне угроз Венесуэле со стороны Трампа Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
В Кремле заявили, что не получали приглашения в «Ключевую пятерку» Политика, 18:40
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 18:25
Аренда жилья в России дешевела второй месяц подряд после сезонного роста Недвижимость, 18:19
Что такое социальная сеть «Сигнал» и как она работает Спорт, 18:18
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Северск: что это за город, значение для ВСУ и ВС России База знаний, 18:16
Фанаты подожгли стадион собственного клуба после вылета из элиты Спорт, 18:15
Эрмитаж сообщил о работе над освобождением задержанного в Польше ученого Политика, 18:14
Глава «Мегафона» стал лучшим CEO в России по версии бизнес-сообщества Отрасли, 18:14
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Sollers анонсировал продажи новой модели SF1 Авто, 18:09
Украина обсудит с США «новые идеи» по вопросу территорий в мирном плане Политика, 18:04