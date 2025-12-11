В Кремле заявили, что не получали приглашения в «Ключевую пятерку»
Москва не получала от Вашингтона предложений о создании международного объединения пяти стран под названием «Ключевая пятерка» (Core 5), сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Никаких заявлений Белого дома на этот счет не было», — передает его слова ТАСС.
Песков отметил, что власти не понимают, что именно американская сторона подразумевает под этим форматом. «Непонятно, что имеется в виду», — отметил пресс-секретарь.
Ранее издание Politico сообщило, что в Вашингтоне обсуждают создание альтернативы для G7 — группы пяти стран, в которую бы вошли США, Россия, Китай, Индия и Япония.
Создание такого объединения государств, по данным портала Defense One, было включено в неопубликованную расширенную версию Стратегии национальной безопасности США. Белый дом отрицает существование другой версии документа.
Американский президент Дональд Трамп неоднократно называл «очень большой ошибкой» исключение России из «Большой восьмерки» в 2014 году.
