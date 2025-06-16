Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой. Видео
Президент США Дональд Трамп вновь назвал отказ Запада от формата «Большой восьмерки» (G8) с участием России большой ошибкой. Вероятно, к настоящему времени «слишком много воды утекло через плотину» для того, чтобы Россия могла вернуться в организацию, считает он.
Американский президент ранее уже высказывал аналогичное мнение. С его точки зрения, возвращаться к прежнему формату G8 с участием России уже поздно: шанс был, но сейчас он упущен.
Вместе с тем президент США заявил, что не против присоединения Китая к G7.
Кремль заявлял об отсутствии интереса возвращаться в организацию.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров
Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео
Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели
Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе
В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США
Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной
ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов