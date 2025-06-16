 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой. Видео

Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой
Трамп вновь назвал исключение России из G8 ошибкой. Теперь «слишком много воды утекло», чтобы страна могла вернуться в организацию, считает президент США. Кремль заявлял об отсутствии интереса к возвращению в объединение

Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой. Видео
Video

Президент США Дональд Трамп вновь назвал отказ Запада от формата «Большой восьмерки» (G8) с участием России большой ошибкой. Вероятно, к настоящему времени «слишком много воды утекло через плотину» для того, чтобы Россия могла вернуться в организацию, считает он.

Американский президент ранее уже высказывал аналогичное мнение. С его точки зрения, возвращаться к прежнему формату G8 с участием России уже поздно: шанс был, но сейчас он упущен.

Трамп заявил, что уже поздно возвращаться к формату G8 с участием России
Политика
Дональд Трамп

Вместе с тем президент США заявил, что не против присоединения Китая к G7.

Кремль заявлял об отсутствии интереса возвращаться в организацию.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

WSJ: Иран стремится к прекращению боевых действий и возобновлению переговоров

Здание иранского телевидения попало под удар Израиля. Видео

Семья Трампа анонсировала запуск компании по производству смартфонов. Фото модели

Tasnim: Иран использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Тель-Авиву и Хайфе

В Латвии у депутата cейма, выступавшего в поддержку русского языка, прошли обыски

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

СВР сообщила о подготовке Украиной и Британией диверсии для срыва переговоров с США

Мединский рассказал об обмене телами и пленными с Украиной

ПСБ подал иск о банкротстве Тимура Иванова

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Дональд Трамп G8
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил, что уже поздно возвращаться к формату G8 с участием России
Политика
Меркель рассказала об опоздании Путина на встречу G8 из-за пива
Политика
Медведев вспомнил о неполноценном положении России в G8
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 июня
EUR ЦБ: 90,94 (—) Инвестиции, 18:29 Курс доллара на 17 июня
USD ЦБ: 78,51 (—) Инвестиции, 18:29
ЦАХАЛ объявила о завершении первого этапа военной операции против Ирана Политика, 20:15
Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой. Видео Политика, 20:11
Вылетевшая из элиты Франция заменила сборную России на Олимпиаде Спорт, 20:05
Нетаньяху не исключил убийство верховного лидера Ирана Политика, 20:04
Как Израиль убивал генералов КСИР. Таймлайн Политика, 20:00
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55
Три человека погибли при ракетном ударе Ирана по НПЗ в израильской Хайфе Политика, 19:51
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В ЕК предложили сделать бессрочным запрет на поставки российского газа Политика, 19:44
Мирра Андреева с «баранкой» проиграла на старте турнира в Берлине Спорт, 19:43
Последствия удара Израиля по штаб-квартире иранского телевидения. Видео Политика, 19:39
Путин поздравил «Артек» со 100-летием Политика, 19:32
Почему современный ресторан — микс гастрономии, дизайна и технологий РБК и VOYAH, 19:30
В «Локомотиве» опровергли запрет на регистрацию новичков Спорт, 19:24
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:13