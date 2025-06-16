Трамп назвал исключение России из G8 ошибкой. Видео

Трамп заявил, что исключение России из G8 было ошибкой

Трамп вновь назвал исключение России из G8 ошибкой. Теперь «слишком много воды утекло», чтобы страна могла вернуться в организацию, считает президент США. Кремль заявлял об отсутствии интереса к возвращению в объединение

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Президент США Дональд Трамп вновь назвал отказ Запада от формата «Большой восьмерки» (G8) с участием России большой ошибкой. Вероятно, к настоящему времени «слишком много воды утекло через плотину» для того, чтобы Россия могла вернуться в организацию, считает он.

Американский президент ранее уже высказывал аналогичное мнение. С его точки зрения, возвращаться к прежнему формату G8 с участием России уже поздно: шанс был, но сейчас он упущен.

Вместе с тем президент США заявил, что не против присоединения Китая к G7.

Кремль заявлял об отсутствии интереса возвращаться в организацию.