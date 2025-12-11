Губернатор Новгородской области рассказал о последствиях атаки БПЛА

Губернатор Дронов: один человек пострадал при атаке БПЛА в Новгородской области

Фото: Андрей Любимов / РБК

Один человек пострадал в результате ночной атаки БПЛА по территории Новгородской области, сообщил губернатор региона Александр Дронов.

«Погибших нет, одному пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в телеграм-канале.

По словам губернатора, также имеются незначительные повреждения зданий, в настоящее время для жителей Новгорода и Новгородского муниципального округа угрозы жизни и здоровью нет.

Ранее Дронов сообщал, что минувшей ночью в регионе уничтожили 19 БПЛА.

По данным Минобороны, всего в ночь на 11 декабря были сбиты 287 украинских дронов. Большинство из них — 118 — перехватили над Брянской областью.

Еще 32 из них летели на Москву. Ночью все четыре аэропорта столичного региона — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский — вводили ограничения на полеты, они были сняты утром.

Последняя крупная атака на регионы России совершена в ночь на 9 декабря, когда был перехвачен и уничтожен 121 беспилотник, 49 из которых — над Белгородской областью.