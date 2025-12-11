 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В московских аэропортах отменили более 150 рейсов после атаки дронов

Больше всего рейсов — свыше 140 — отменено в Шереметьево, десятки задержаны в Домодедово и Внуково, следует из онлайн-табло. Ночью над столичным регионом сбили 40 дронов, сообщали в Минобороны
Фото: Олег Елков / ТАСС
Фото: Олег Елков / ТАСС

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково отменены и задержаны десятки рейсов на фоне ночной атаки дронов на столичный регион и связанных с ней ограничений на полеты, следует из онлайн-табло прилета и вылета.

Так, в Шереметьево с полуночи и до конца дня отменены более 140 рейсов на прилет и вылет, задержан вылет более 40. В Домодедово отменен вылет одного рейса, задержаны 30. Во Внуково отменены более 25 рейсов на вылет и прилет, свыше 50 задержаны. В подмосковном Жуковском отмен и задержек рейсов нет, свидетельствует онлайн-табло.

РБК направил запросы в аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.

Регионы России ночью подверглись масштабной атаке беспилотников. Карта
Политика
Фото:Минобороны России

По данным Минобороны, в ночь на 11 декабря над Московским регионом были сбиты 40 беспилотников, из них 32 летели на Москву. Ночью вводились ограничения на полеты в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. К 8:00 мск они были сняты, но потом во Внуково и в Домодедово вводились повторно (к 10:55 мск меры отменены), следует из данных Росавиации.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
При участии
Маргарита Ларичева
Шереметьево Домодедово Внуково Жуковский дроны Военная операция на Украине отмена рейсов задержка рейсов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95) Инвестиции, 12:29 Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09) Инвестиции, 12:29
14-летний шахматист побьет рекорд Карлсена, войдя в топ-50 рейтинга FIDE Спорт, 12:29
Почему присутствие крупного бизнеса важно для регионов Отрасли, 12:28
Как руководителю гасить конфликты на ранней стадии Образование, 12:28
Российские военные заняли Лиман в Харьковской области Политика, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Аренда жилья за год подешевела в половине крупных городов России Недвижимость, 12:17
В Госдуме предложили ограничения для уехавших «определенных нарушителей» Политика, 12:14
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Банки ужесточили условия автокредитования: как поступить дилерамПодписка на РБК, 12:14
Шойгу посетил завод российско-лаосской дружбы во Вьентьяне Политика, 12:13
Лавров рассказал о пропавшем из мирного плана США пункте Политика, 12:13
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:06
Торговля без выходных: как зарабатывать на срочном рынке #всенабиржу!, 12:04
При взрыве в университете в Перми погибла восьмилетняя девочка Общество, 12:00
Как провести перестройку ИТ-систем аптечного бренда Компании, 12:00