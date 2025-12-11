В московских аэропортах отменили более 150 рейсов после атаки дронов

Больше всего рейсов — свыше 140 — отменено в Шереметьево, десятки задержаны в Домодедово и Внуково, следует из онлайн-табло. Ночью над столичным регионом сбили 40 дронов, сообщали в Минобороны

Фото: Олег Елков / ТАСС

В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково отменены и задержаны десятки рейсов на фоне ночной атаки дронов на столичный регион и связанных с ней ограничений на полеты, следует из онлайн-табло прилета и вылета.

Так, в Шереметьево с полуночи и до конца дня отменены более 140 рейсов на прилет и вылет, задержан вылет более 40. В Домодедово отменен вылет одного рейса, задержаны 30. Во Внуково отменены более 25 рейсов на вылет и прилет, свыше 50 задержаны. В подмосковном Жуковском отмен и задержек рейсов нет, свидетельствует онлайн-табло.

РБК направил запросы в аэропорты Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский.

По данным Минобороны, в ночь на 11 декабря над Московским регионом были сбиты 40 беспилотников, из них 32 летели на Москву. Ночью вводились ограничения на полеты в Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском. К 8:00 мск они были сняты, но потом во Внуково и в Домодедово вводились повторно (к 10:55 мск меры отменены), следует из данных Росавиации.