Общество⁠,
0

Мошенники начали использовать блокировку Roblox для кражи аккаунтов

РИА Новости: мошенники начали использовать блокировку Roblox для кражи аккаунтов
Фото: Omar Marques / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Omar Marques / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мошенники запустили фишинговый сайт, который обещает доступ к платформе Roblox без использования VPN, однако вместо этого собирает логины и пароли пользователей. Об этом сообщила старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков компании F6 Мария Синицына, передает РИА Новости.

Ресурс предлагает подключиться к «прокси-серверам» и просит авторизоваться через учетную запись Roblox. После ввода данных злоумышленники получают полный доступ к аккаунтам. Особенно ценными для них являются профили с игровой валютой, редкими персонажами, ценными предметами или популярными играми, созданными пользователями.

Эксперты также фиксируют появление каналов и страниц в соцсетях, предлагающих специальные VPN для Roblox. Часть таких предложений используется для перенаправления трафика, однако встречаются и мошеннические схемы с оплатой без оказания услуг или распространением вирусов.

Роскомнадзор объявил о блокировке Roblox в России
Общество
Фото:illustration by Getty Images

3 декабря игровая платформа Roblox была заблокирована в России из-за обнаружения на ней запрещенного контента. Как пояснили в Роскомнадзоре, мониторинг площадки выявил массовое распространение материалов с признаками пропаганды экстремистской и террористической деятельности, а также контента, который, по оценке ведомства, может причинить вред детям.

В ведомстве заявили, что внутренняя система модерации Roblox не обеспечивала достаточный уровень безопасности — на различных локациях пользователи могли сталкиваться с неподобающими материалами. Кроме того, по данным ведомства, фиксировались случаи сексуальных домогательств и попыток выманивания интимных фотографий у несовершеннолетних.

В 2025 году Роскомнадзор неоднократно направлял администрации платформы уведомления с требованием ограничить доступ к запрещенным материалам.

