В США появился новый визовый сбор с туристов «за добросовестность»

С 1 октября в США вводится новый обязательный сбор Visa Integrity Fee — дополнительная плата, которая затронет всех, кто оформляет неиммиграционные визы. Размер сбора в 2025 финансовом году составит не менее $250

Фото: DemzStudio / Shutterstock

В США с 1 октября 2025 года вступили в силу поправки, которые увеличили стоимость неиммиграционной визы. Теперь при оформлении визы необходимо уплатить новый обязательный сбор за «визовую добросовестность» — Visa Integrity Fee.

Мера является частью закона о налогах и расходах — «Большого прекрасного билля» (Big Beautiful Bill), который президент США Дональд Трамп подписал в июле 2025 года. В текущем финансовом году, который продлится с октября 2025-го по октябрь 2026-го, размер сбора составит не менее $250. При этом в законе указано, что Министерство внутренней безопасности США может увеличить эту сумму по своему усмотрению.

Нововведение затронет большинство заявителей на неиммиграционные визы — туристов, деловых путешественников, иностранных студентов и других краткосрочных посетителей. Сбор будет взиматься дополнительно к стандартной консульской пошлине, сейчас она составляет $185. Таким образом, базовый консульский сбор увеличится почти в три раза — до $435.

К неиммиграционным визам США относятся более десятка типов виз, в том числе туристические B-2, для деловых поездок B-1, визы J в рамках образовательных обменов, журналистские I и другие.

Согласно положению, дополнительный визовый сбор нужно уплатить при выдаче визы. С заявителей, чьи запросы на визу будут отклонены, плата взиматься не будет. Закон также предусматривает, что Visa Integrity Fee может быть частично или полностью возмещен, если путешественники не нарушили визовый режим и законы США. При этом в документе установлены лишь сам факт введения сбора и его минимальная сумма. Все детали, включая условия возврата, будут определены регламентами Министерства внутренней безопасности и Госдепартамента США.

Перед этим, в сентябре, Госдепартамент США представил новые правила подачи документов на получение неиммиграционных виз. Согласно обновленному регламенту, заявители смогут подать документы в диппредставительства США только в стране своего гражданства или постоянного проживания. Граждане стран, где американские посольства и консульства не выдают визы, могут подать документы только в определенных городах. В частности, документы на визу у граждан России примут только американские диппредставительства в Астане или Варшаве, у граждан Белоруссии — в Вильнюсе и Варшаве, у граждан Украины — в Кракове и Варшаве.