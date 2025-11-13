Администрация Трампа сделала рак и ожирение причинами отказа в визах

Госдеп включил рак, ожирение, диабет и другие заболевания в перечень факторов для отказа в выдаче визы в связи с опасениями, что заявителю может потребоваться финансовая помощь. Белый дом счел таких людей «потенциальным бременем»

Фото: Chris Hondros / Getty Images

Вашингтон включил онкологические заболевания, ожирение, болезни сердца и диабет в список причин, по которым иностранцам может быть отказано в выдаче виз. Такое указание 6 ноября разослал дипмиссиям США по всему миру Госдеп, сообщает The Washington Post со ссылкой на текст документа.

Руководство предписывает визовым службам считать заявителей не имеющими права на въезд в США по нескольким новым причинам, включая возраст или вероятность, что они могут рассчитывать на государственные пособия.

«Вы должны учитывать состояние здоровья заявителя, — приводит газета выдержку из руководства. — Некоторые медицинские состояния, включая, но не ограничиваясь ими, сердечно—сосудистые заболевания, респираторные заболевания, рак, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов».

Что касается ожирения, Госдеп рекомендует учитывать этот фактор при выдаче виз, поскольку заболевание может вызвать астму, апноэ (остановку дыхания) во сне, высокое кровяное давление и клиническую депрессию.

Первым об этом послании Госдепа сообщило издание KFF Health News. Оно наисало, что там говорится, что из-за проблем со здоровьем или возраста заявители могут стать «обузой для общества» — потенциальной причиной истощения ресурсов США. KFF отметило, что оценка состояния здоровья в целом и так является частью процесса подачи заявления на американскую визу, включая скрининг на инфекционные заболевания, такие как туберкулез, и сборданных о прививках.

Также в руководстве сказано, что при выдаче виз следует проверять, имеет ли заявитель средства на оплату лечения в течение ожидаемого пребывания в США, не обращаясь за государственной денежной помощью или госпитализацией в специализированное учреждение за счет бюджета.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил Washington Post, что это послание было подготовлено политическим руководством ведомства и не прошло проверку по обычным каналам, которая обычно включает оценку профильных специалистов. WP отметило, что Госдеп также призывает учитывать при рассмотрении заявления на визу количество иждивенцев, детей или престарелых родителей, у заявителя и наличие у тех «особых потребностей» или инвалидности.

Иммиграционный адвокат Вик Гоэл заявил газете, что новые нормы распространяются как на иммиграционные, так и на неиммиграционные визы. Старший юрист некоммерческой группы юридической помощи «Католическая юридическая иммиграционная сеть» Чарльз Уилер в комментарии KFF выразил мнение, что нововведения будут применяться в основном в отношении тех, кто намерен постоянно проживать в США.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что политика Госдепа «в течение 100 лет» включает полномочия отказывать в выдаче виз «заявителям, которые могли бы стать финансовым бременем для налогоплательщиков». «Администрация президента Трампа наконец-то полностью проводит в жизнь эту политику и ставит американцев на первое место», — приводит ее слова WP.

Келли добавила, что «бюрократы низкого уровня, возможно, и руководили администрацией Джо Байдена, но при президенте Трампе директивы исходят сверху, а не от плаксивых чиновников, которые жалуются в Washington Post».

С момента возвращения в Белый дом Трамп ужесточает иммиграционную политику, в том числе правила выдачи виз. С сентября заявители могут подавать документы на получение виз в диппредставительства США только в стране своего гражданства или постоянного проживания. Граждане государств, где американские посольства и консульства не выдают визы, могут подать документы только в определенных городах. В частности, документы у граждан России примут только американские диппредставительства в Астане или Варшаве.

С 1 октября Вашингтон ввел дополнительный визовый сбор для получателей неиммиграционных виз. В текущем финансовом году (с октября 2025-го по октябрь 2026-го) размер сбора составит не менее $250.