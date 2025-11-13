 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Администрация Трампа сделала рак и ожирение причинами отказа в визах

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Госдеп включил рак, ожирение, диабет и другие заболевания в перечень факторов для отказа в выдаче визы в связи с опасениями, что заявителю может потребоваться финансовая помощь. Белый дом счел таких людей «потенциальным бременем»
Фото: Chris Hondros / Getty Images
Фото: Chris Hondros / Getty Images

Вашингтон включил онкологические заболевания, ожирение, болезни сердца и диабет в список причин, по которым иностранцам может быть отказано в выдаче виз. Такое указание 6 ноября разослал дипмиссиям США по всему миру Госдеп, сообщает The Washington Post со ссылкой на текст документа. 

Руководство предписывает визовым службам считать заявителей не имеющими права на въезд в США по нескольким новым причинам, включая возраст или вероятность, что они могут рассчитывать на государственные пособия. 

«Вы должны учитывать состояние здоровья заявителя, — приводит газета выдержку из руководства. — Некоторые медицинские состояния, включая, но не ограничиваясь ими, сердечно—сосудистые заболевания, респираторные заболевания, рак, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов».

Что касается ожирения, Госдеп рекомендует учитывать этот фактор при выдаче виз, поскольку заболевание может вызвать астму, апноэ (остановку дыхания) во сне, высокое кровяное давление и клиническую депрессию.

Первым об этом послании Госдепа сообщило издание KFF Health News. Оно наисало, что там говорится, что из-за проблем со здоровьем или возраста заявители могут стать «обузой для общества» — потенциальной причиной истощения ресурсов США. KFF отметило, что оценка состояния здоровья в целом и так является частью процесса подачи заявления на американскую визу, включая скрининг на инфекционные заболевания, такие как туберкулез, и сборданных о прививках.

Также в руководстве сказано, что при выдаче виз следует проверять, имеет ли заявитель средства на оплату лечения в течение ожидаемого пребывания в США, не обращаясь за государственной денежной помощью или госпитализацией в специализированное учреждение за счет бюджета.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил Washington Post, что это послание было подготовлено политическим руководством ведомства и не прошло проверку по обычным каналам, которая обычно включает оценку профильных специалистов. WP отметило, что Госдеп также призывает учитывать при рассмотрении заявления на визу количество иждивенцев, детей или престарелых родителей, у заявителя и наличие у тех «особых потребностей» или инвалидности.

МИД анонсировал ответ на запрет выдачи новых мультивиз ЕС
Политика
Фото:Александр Щербак / ТАСС

Иммиграционный адвокат Вик Гоэл заявил газете, что новые нормы распространяются как на иммиграционные, так и на неиммиграционные визы. Старший юрист некоммерческой группы юридической помощи «Католическая юридическая иммиграционная сеть» Чарльз Уилер в комментарии KFF выразил мнение, что нововведения будут применяться в основном в отношении тех, кто намерен постоянно проживать в США.

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заявила, что политика Госдепа «в течение 100 лет» включает полномочия отказывать в выдаче виз «заявителям, которые могли бы стать финансовым бременем для налогоплательщиков». «Администрация президента Трампа наконец-то полностью проводит в жизнь эту политику и ставит американцев на первое место», — приводит ее слова WP.

Келли добавила, что «бюрократы низкого уровня, возможно, и руководили администрацией Джо Байдена, но при президенте Трампе директивы исходят сверху, а не от плаксивых чиновников, которые жалуются в Washington Post».

С момента возвращения в Белый дом Трамп ужесточает иммиграционную политику, в том числе правила выдачи виз. С сентября заявители могут подавать документы на получение виз в диппредставительства США только в стране своего гражданства или постоянного проживания. Граждане государств, где американские посольства и консульства не выдают визы, могут подать документы только в определенных городах. В частности, документы у граждан России примут только американские диппредставительства в Астане или Варшаве.

С 1 октября Вашингтон ввел дополнительный визовый сбор для получателей неиммиграционных виз. В текущем финансовом году (с октября 2025-го по октябрь 2026-го) размер сбора составит не менее $250.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
американские визы Госдепартамент США диабет ожирение рак иммиграция
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Миграционная полиция США добралась до Аладдина в пародии на Disney Трампа
Политика
США вводят визовый сбор «за добросовестность»: что ждет туристов
Политика
В Британии задумали отмену визового сбора для талантливых иностранцев
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 94,19 (-0,01) Инвестиции, 01:10 Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 81,29 (-0,07) Инвестиции, 01:10
В здании «ГЭС-2» в Москве началась эвакуация Общество, 18:30
Оставьте сотрудникам их время: как следить за работой на удаленке Образование, 18:29
39-летнего Радулова включили в состав сборной на Кубок «Первого канала» Спорт, 18:28
Над Черным морем перехватили 11 дронов за два часа Политика, 18:25
Мосбиржа назвала «плохим» кейсом обратный сплит девелопера ПИК Инвестиции, 18:24
В Красногорске задержали подозреваемого в обрушении на «Снежкоме» Общество, 18:22
МИД Польши назвал Балтийское море почти внутренним морем НАТО Политика, 18:21
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ГУМ-каток на Красной площади откроется 1 декабря в двадцатый раз Город, 18:19
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
ЦБ сообщил о предотвращении банками хищений у россиян на ₽3,5 трлн Общество, 18:08
ЦБ установил курс доллара на 14 ноября ниже ₽81 Инвестиции, 18:06
Центробанк Чехии первым в мире включил биткоин в свой портфель Крипто, 18:05
WP узнала, что Госдеп удалил записи о риске ядерной войны с СССР в 1980-х Политика, 18:03
ИИ определил округа Москвы, где в октябре сильнее всего подорожало жилье Недвижимость, 18:02