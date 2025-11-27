США после призыва Трампа прекратили прием заявок на въезд из Афганистана

США после призыва Трампа перестали принимать заявки на въезд из Афганистана

Гражданин Афганистана, въехавший в США в 2021 году, является подозреваемым в стрельбе у Белого дома. Трамп призвал проверить всех приехавших в Штаты из Афганистана при Байдене. США приостановили прием заявок на въезд

Служба гражданства и иммиграции США объявила в Х о немедленной приостановке обработки заявок на въезд в страну граждан Афганистана.

«Обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего рассмотрения протоколов безопасности и проверки. Защита и безопасность нашей родины и американского народа остаются нашей главной целью и миссией», — говорится в публикации.

Мера последовала за стрельбой возле Белого дома, в результате которой были ранены двое военнослужащих Нацгвардии США. Они находятся в больнице в критическом состоянии.

Стрелка задержали, он также был тяжело ранен, сообщал американский президент Дональд Трамп. Подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, въехавший в США в 2021 году. По данным The New York Times, мужчина приехал в США в рамках программы администрации Джо Байдена «Приветствие союзников», предусматривавшая въезд граждан Афганистана после вывода оттуда американских войск и возвращения к власти талибов.

По информации ABC News, Лаканвал подал прошение об убежище в прошлом году и получил его в 2025-м после возвращения Трампа в Белый дом.

Сам Трамп назвал атаку «актом террора» и заявил о необходимости проверить всех въехавших в США граждан Афганистана при Байдене.