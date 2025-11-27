 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

США после призыва Трампа прекратили прием заявок на въезд из Афганистана

США после призыва Трампа перестали принимать заявки на въезд из Афганистана
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Гражданин Афганистана, въехавший в США в 2021 году, является подозреваемым в стрельбе у Белого дома. Трамп призвал проверить всех приехавших в Штаты из Афганистана при Байдене. США приостановили прием заявок на въезд

Служба гражданства и иммиграции США объявила в Х о немедленной приостановке обработки заявок на въезд в страну граждан Афганистана.

«Обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего рассмотрения протоколов безопасности и проверки. Защита и безопасность нашей родины и американского народа остаются нашей главной целью и миссией», — говорится в публикации.

Мера последовала за стрельбой возле Белого дома, в результате которой были ранены двое военнослужащих Нацгвардии США. Они находятся в больнице в критическом состоянии.

Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом террора» и пообещал правосудие
Политика

Стрелка задержали, он также был тяжело ранен, сообщал американский президент Дональд Трамп. Подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, въехавший в США в 2021 году. По данным The New York Times, мужчина приехал в США в рамках программы администрации Джо Байдена «Приветствие союзников», предусматривавшая въезд граждан Афганистана после вывода оттуда американских войск и возвращения к власти талибов.

По информации ABC News, Лаканвал подал прошение об убежище в прошлом году и получил его в 2025-м после возвращения Трампа в Белый дом.

Сам Трамп назвал атаку «актом террора» и заявил о необходимости проверить всех въехавших в США граждан Афганистана при Байдене.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Афганистан иммиграция въезд
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом террора» и пообещал правосудие
Политика
Власти сообщили, что устроивший стрельбу у Белого дома был один
Политика
В США раскрыли личность подозреваемого в стрельбе у Белого дома
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 07:01 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 07:01
Сеул подтвердил гибель гражданина Южной Кореи в боях на Украине Политика, 07:08
Москвичам пообещали потепление и дождь 27 ноября Общество, 07:07
Контроль за работой самозанятых таксистов предложили передать агрегаторам Технологии и медиа, 07:00
США после призыва Трампа прекратили прием заявок на въезд из Афганистана Политика, 06:57
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
В Ираке после атаки дрона остановило работу газовое месторождение Политика, 06:34
РИА узнало, что в Россию в 2025-м въехали более 25 тыс. украинцев Политика, 06:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Вашингтон» провел церемонию в честь 900-й шайбы Овечкина в НХЛ Спорт, 05:41
Трамп назвал стрельбу у Белого дома «актом террора» и пообещал правосудие Политика, 05:36
В Финляндии близ границы с Россией пройдут учения с 6,5 тыс. военных Политика, 05:19
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Украина договорилась с МВФ о новом финансировании на $8,2 млрд Экономика, 04:52
Гладков сообщил о сбитых «воздушных целях» над Белгородом Политика, 04:39
Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Гросси на пост генсека ООН Политика, 04:20