США после призыва Трампа прекратили прием заявок на въезд из Афганистана
Служба гражданства и иммиграции США объявила в Х о немедленной приостановке обработки заявок на въезд в страну граждан Афганистана.
«Обработка всех иммиграционных запросов, касающихся граждан Афганистана приостанавливается на неопределенный срок до дальнейшего рассмотрения протоколов безопасности и проверки. Защита и безопасность нашей родины и американского народа остаются нашей главной целью и миссией», — говорится в публикации.
Мера последовала за стрельбой возле Белого дома, в результате которой были ранены двое военнослужащих Нацгвардии США. Они находятся в больнице в критическом состоянии.
Стрелка задержали, он также был тяжело ранен, сообщал американский президент Дональд Трамп. Подозреваемым является 29-летний гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, въехавший в США в 2021 году. По данным The New York Times, мужчина приехал в США в рамках программы администрации Джо Байдена «Приветствие союзников», предусматривавшая въезд граждан Афганистана после вывода оттуда американских войск и возвращения к власти талибов.
По информации ABC News, Лаканвал подал прошение об убежище в прошлом году и получил его в 2025-м после возвращения Трампа в Белый дом.
Сам Трамп назвал атаку «актом террора» и заявил о необходимости проверить всех въехавших в США граждан Афганистана при Байдене.
