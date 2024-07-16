Путин проехался за рулем Lada Aura. Видео

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Президент Владимир Путин прокатился за рулем новой Lada Aura, видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства 16 июля приехал на церемонию открытия последнего участка трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург).

Путин, отвечая на вопрос, как ему автомобиль, ответил: «Хорошая машина».

Модель Aura основана на Vesta и впервые была официально представлена в июне 2023 года, серийный выпуск начнется осенью 2024-го. По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, стоимость новинки существенно превысит 2 млн руб. Заказ на Aura уже сделал Минфин.