Путин проехался за рулем Lada Aura. Видео
Президент Владимир Путин прокатился за рулем новой Lada Aura, видео опубликовала пресс-служба Кремля.
Глава государства 16 июля приехал на церемонию открытия последнего участка трассы М-11 (Москва — Санкт-Петербург).
Путин, отвечая на вопрос, как ему автомобиль, ответил: «Хорошая машина».
Модель Aura основана на Vesta и впервые была официально представлена в июне 2023 года, серийный выпуск начнется осенью 2024-го. По словам президента АвтоВАЗа Максима Соколова, стоимость новинки существенно превысит 2 млн руб. Заказ на Aura уже сделал Минфин.
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