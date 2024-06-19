Кадры видео, как Путин сел за руль и прокатил Ким Чен Ына на лимузине «Аурус»

Путин сел за руль и прокатил Ким Чен Ына на лимузине «Аурус». Видео

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Президент России Владимир Путин в Пхеньяне прокатил председателя КНДР Ким Чен Ына на лимузине Aurus.

Когда Путин подходил к автомобилю, помощник открыл дверь заднего пассажирского места, но президент России решил сесть за руль автомобиля, а Ким Чен Ын — рядом с ним на пассажирское кресло.

Президент России 18 июня прилетел в КНДР с государственным визитом, который продлится два дня. Это его первая поездка в Северную Корею с 2000 года.

В рамках встречи лидеры стран подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.