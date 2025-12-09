Захарова словами «превзошла себя» описала санкции Британии против Дугина
Великобритания превзошла саму себя, когда ввела санкции против российского философа Александра Дугина и основанного им Центра геополитических экспертиз. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с «РИА Новости».
«Британия превзошла саму себя... Раньше они спонсировали и чествовали террористов. Теперь еще начали преследовать жертв террористов», — заявила Захарова.
20 августа 2022 года была убита дочь Александра Дугина — политолог и публицист Дарья Дугина. В ее автомобиле в Подмосковье сработало взрывное устройство. Следственный комитет возбудил дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство, совершенное общеопасным способом). Обвинение в преступлении предъявили гражданам Украины Наталье Вовк и ее сообщнику Богдану Цыганенко.
По версии ФСБ, служившая в ВСУ Вовк приехала в Россию в июле того же года и поселилась рядом с Дугиной. После убийства она выехала в Эстонию с помощью Цыганенко, который предоставил ей поддельные документы и автомобильные номера.
Суд заочно арестовал Вовк в ноябре 2022 года, в феврале 2024 года ее и Цыганенко внесли в перечень экстремистов и террористов. Следствие считает, что за убийством стоят украинские спецслужбы, власти Украины это отрицают.
Дарье Дугиной было 30 лет, она окончила аспирантуру философского факультета МГУ и работала на радио «Комсомольская правда» и телеканале «Царьград». В июле 2022 года против нее ввела санкции Великобритания.
Санкции против Дугина и Центра геополитических экспертиз Великобритания ввела 9 декабря. Под ограничительные меры также попали проект «Рыбарь» и его руководитель Михаил Звинчук, российский «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и базирующиеся в Бельгии медиапроекты на русском языке Golos и Euromore.
