ТАСС раскрыл показания свидетелей из дела об убийстве Дугиной
Свидетели подтвердили причастность украинки Натальи Вовк и ее соотечественника и сообщника Богдана Цыганенко к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.
О том, что Вовк, которая служила в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), причастна к преступлению, говорят показания свидетелей и потерпевшего, протоколы опознания, материалы и результаты оперативно-разыскной деятельности, а также другие документы в рамках этого дела.
В постановлении суда о заочном аресте Цыганенко также говорится о том, что его причастность к преступлению подтверждают свидетели.
Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа 2022 года: когда девушка возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство. Следственный комитет завел дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом), по этой статье грозит до 20 лет лишения свободы.
По версии ФСБ, Вовк в июле 2022 года приехала в Россию вместе с дочерью и поселилась в том же доме, где живет Дугина, также присутствовала на фестивале «Традиция», а после убийства выехала в Эстонию. По данным спецслужбы, Вовк помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко: он снабдил женщину поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко.
Суд заочно арестовал Вовк в ноябре 2022 года. В феврале 2024 года Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов Вовк и Цыганенко. ФСБ считает, что за организацией убийства Дугиной стоят украинские спецслужбы. Власти Украины отвергли причастность к ее гибели.
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