Британия ввела санкции против Дугина и телеграм-канала «Рыбарь»
Великобритания ввела санкции против российского философа Александра Дугина, основанного им Центра геополитических экспертиз, проекта «Рыбарь», в том числе развивающего одноименный телеграм-канал, и его руководителя Михаила Звинчука, следует из материалов на сайте британского правительства.
Также под ограничительные меры Лондона попали российский «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и базирующиеся в Бельгии медиа-проекты на русском языке Golos и Euromore.
Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. Неоднократно выступал с критикой в адрес западных стран. Находится под санкциями США и ЕС.
Военно-аналитический центр «Рыбарь» и одноименный телеграм-канал занимается в том числе освещением военной операции на Украине. В 2024 году Госдеп обвинил проект во вмешательство в американские выборы и объявил о вознаграждении на сумму до $10 млн за сведения, позволяющие идентифицировать или установить местоположение лиц, которые с ним связаны.
Гендиректором и соучредителем ООО «Рыбырь», согласно данным «РБК Компании», является Михаил Звинчук. Последний в 2022 году вошел рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации, которую создал президент Владимир Путин.
Материал дополняется
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили