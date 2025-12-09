 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Британия ввела санкции против Дугина и телеграм-канала «Рыбарь»

Александр&nbsp;Дугин
Александр Дугин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Великобритания ввела санкции против российского философа Александра Дугина, основанного им Центра геополитических экспертиз, проекта «Рыбарь», в том числе развивающего одноименный телеграм-канал, и его руководителя Михаила Звинчука, следует из материалов на сайте британского правительства.

Также под ограничительные меры Лондона попали российский «Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом» и базирующиеся в Бельгии медиа-проекты на русском языке Golos и Euromore.

Александр Дугин — советский и российский философ, политолог, социолог и общественный деятель. Он является одним из главных идеологов евразийства и возглавляет Международное евразийское движение. Неоднократно выступал с критикой в адрес западных стран. Находится под санкциями США и ЕС.

Военно-аналитический центр «Рыбарь» и одноименный телеграм-канал занимается в том числе освещением военной операции на Украине. В 2024 году Госдеп обвинил проект во вмешательство в американские выборы и объявил о вознаграждении на сумму до $10 млн за сведения, позволяющие идентифицировать или установить местоположение лиц, которые с ним связаны.

Гендиректором и соучредителем ООО «Рыбырь», согласно данным «РБК Компании», является Михаил Звинчук. Последний в 2022 году вошел рабочую группу по вопросам мобилизации и соцподдержки участников спецоперации, которую создал президент Владимир Путин.

Материал дополняется

Авторы
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
