Посольство Франции ответило на сообщения о визовых ограничениях россиянам
Сообщения о предстоящих ограничениях, касающихся выдачи виз российским гражданам, «безосновательны». Об этом РБК сообщили в посольстве Франции.
«Политика Франции в этой области остается неизменной», — уточнили там.
Евросоюз планирует прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев», писало издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Таким образом, россияне смогут получать визы только для однократных поездок. Исключениями послужат поездки по гуманитарным соображениям, а также визы для людей, имеющих гражданство одной из стран Евросоюза, писало издание. Politico напомнило, что, по данным ЕК, в 2024 году шенгенские визы получили более 500 тыс. граждан России.
В ЕК, комментируя возможные ограничения, заявили, что не могут запретить выдачу виз россиянам.
В конце октября Евросоюз не стал ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам в рамках 19-го пакета санкций.
Попасть в Европу россиянам стало сложнее после того, как ЕС вследствие начала в феврале 2022 года военной операции на Украине закрыл небо для российских самолетов. Вскоре отдельные страны Евросоюза ввели первые визовые рестрикции: ограничения на въезд для обладателей шенгенских виз и ограничение выдачи документов.
Осенью 2023-го Еврокомиссия ограничила въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами, приравняв такие машины к запрещенному импорту.
