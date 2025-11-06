 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Посольство Франции ответило на сообщения о визовых ограничениях россиянам

Сюжет
Война санкций
Политика в отношении выдачи виз россиянам остается неизменной. Слухи о подготовке ограничений безосновательны, заявило посольство. Ранее Politico сообщило о планах ЕС прекратить выдачу виз гражданам России «в большинстве случаев»
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Сообщения о предстоящих ограничениях, касающихся выдачи виз российским гражданам, «безосновательны». Об этом РБК сообщили в посольстве Франции.

«Политика Франции в этой области остается неизменной», — уточнили там.

Евросоюз планирует прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев», писало издание Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Таким образом, россияне смогут получать визы только для однократных поездок. Исключениями послужат поездки по гуманитарным соображениям, а также визы для людей, имеющих гражданство одной из стран Евросоюза, писало издание. Politico напомнило, что, по данным ЕК, в 2024 году шенгенские визы получили более 500 тыс. граждан России.

В ЕК, комментируя возможные ограничения, заявили, что не могут запретить выдачу виз россиянам.

RTVI узнал, что Германия ужесточила выдачу виз россиянам
Политика
Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В конце октября Евросоюз не стал ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам в рамках 19-го пакета санкций.

Попасть в Европу россиянам стало сложнее после того, как ЕС вследствие начала в феврале 2022 года военной операции на Украине закрыл небо для российских самолетов. Вскоре отдельные страны Евросоюза ввели первые визовые рестрикции: ограничения на въезд для обладателей шенгенских виз и ограничение выдачи документов.

Осенью 2023-го Еврокомиссия ограничила въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами, приравняв такие машины к запрещенному импорту.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Мария Васильева Мария Васильева, Полина Минаева
Франция визы Россия посольство
Материалы по теме
В МИДе назвали дату начала безвиза с Иорданией
Общество
Россия и Мьянма отменили визовый режим
Общество
Для россиян заработал безвиз в Китай. Инфографика
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Трое тайконавтов застряли в космосе из-за повреждений корабля Общество, 16:36
Польша запустит всеобщую военную подготовку «для всех желающих» Политика, 16:36
Мишустин анонсировал мораторий на привлечение к ответственности по НДС Бизнес, 16:34
Лукашенко признался в мыслях по утрам «чтобы война с Украины не пришла» Политика, 16:31
В Израиле призвали евреев покинуть Нью-Йорк после избрания нового мэра Политика, 16:27
Путин направил соболезнования президенту Филиппин из-за жертв тайфуна Политика, 16:26
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 16:25
Мэр Майами рассказал о росте своей зарплаты в биткоинах на 300% Крипто, 16:22
Саакашвили предъявят новое обвинение в призывах к свержению власти Политика, 16:21
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:20
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как ChatGPT «слил» депозит. Почему нейросети плохо торгуют криптовалютой Крипто, 16:18
Ростовский губернатор сообщил об отбитой атаке БПЛА в Новошахтинске Политика, 16:17