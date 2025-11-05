Politico узнало о планах ЕС ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз

Россияне в основном смогут получать только однократные визы. Исключения предусмотрены по гуманитарным соображениям и для лиц с паспортами ЕС. Новые правила, по данным Politico, вступят в силу уже на этой неделе

Евросоюз собирается прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев», сообщает Politico со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

В результате россияне за некоторыми исключениями смогут получать визы только для однократных поездок. Отступления от этого правила могут быть сделаны только по гуманитарным соображениям или для лиц, которые также имеют гражданство одной из стран ЕС.

Выдача виз остается в компетенции конкретных государств, поэтому Еврокомиссия может только усложнить процесс получения этих документов, но не ввести полный и всеобъемлющий запрет на въезд для российских туристов, поясняет Politico.

Издание напоминает, что, по данным ЕК, в 2024 году шенгенские визы получили более 500 тыс. россиян, что значительно больше, чем годом ранее, хотя и меньше 2019-го, когда российским гражданам было выдано порядка 4 млн разрешительных документов.

Новые правила направлены на сокращение числа россиян, въезжающих в страны ЕС, ожидается, что они будут приняты и вступят в силу уже на этой неделе, уточняет Politico.

В Шенгенскую зону входят 25 из 27 государств Евросоюза, а также Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Благодаря соглашению граждане ЕС могут беспрепятственно жить, работать и перемещаться по странам без пограничных проверок и таможенного контроля.

Евросоюз не стал ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам в рамках 19-го пакета санкций, введенного в конце октября. Полный запрет на выдачу виз россиянам в Еврокомиссии исключали.

По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), россияне в 2024 году совершили 1,4 млн поездок в Европу. По сравнению с 2019 годом количество визитов в страны ЕС сократилось в десять раз.

Попасть в Европу россиянам стало сложнее после того, как ЕС после начала в феврале 2022 года военной операции на Украине закрыл небо для российских самолетов. Вскоре отдельными странами Евросоюза были введены первые визовые рестрикции: ограничения на въезд для обладателей шенгенских виз и ограничение выдачи документов. Кроме того, осенью 2023-го Еврокомиссия ограничила въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами, приравняв такие машины к запрещенному импорту.