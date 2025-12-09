 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новые законы в России⁠,
0

Дума одобрила круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Госдума приняла закон об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о переезде
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому штрафовать за несообщение в военкомат о переезде можно будет круглогодично. Прежде за такое нарушение штрафовали лишь в период официального призыва.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты по обороне Андреем Картаполовым. Он предусматривает внесение поправок в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Изменения вносились из-за принятого ранее проекта о круглогодичном призыве — со следующего года он будет проходить с 1 января по 31 декабря. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 4 ноября.

При этом сроки отправки к местам службы останутся прежними — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В тех же рамках проводятся весенний и осенний призыв соответственно. Также документ закрепляет новый срок явки по электронным повесткам — 30 дней.

В июне Госдума в несколько раз подняла штрафы — до 20 тыс. руб. — за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Госдума военкомат призыв штрафы
Материалы по теме
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Политика
Путин подписал закон о новых сроках призыва и повесток
Общество
Дума спустя два года вернется к закону о рубках на Байкале
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 17:17 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 17:17
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Москвичам пообещали вечерний снегопад Город, 17:01
Reuters узнал о схеме компенсации инвесторам США за счет активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 16:57
Расслабленная жизнь как на курорте: каким будет квартал Dream Riva РБК и Dream Riva, 16:55
Петросян и Гуменник вошли в число участников ЧР по фигурному катанию Спорт, 16:53
На подлете к Москве сбили три беспилотника Политика, 16:51
WSJ сравнила руины в секторе Газа с весом 186 Empire State Building Политика, 16:48
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Федерация отреагировала на заявку россиянина на «Олимпиаду на стероидах» Спорт, 16:46
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Объявлен окончательный состав участников Матча звезд КХЛ Спорт, 16:36
Госдума уточнила преимущественное право детей-сирот на жилье без очереди Недвижимость, 16:34
ИИ не работает: какие 4 момента упускают из виду при его запуске Образование, 16:32
Трамп назвал Зеленского продавцом, уговорившим Байдена на $350 млрд Политика, 16:26
Politico узнало о желании США ухода Украины из Донбасса «так или иначе» Политика, 16:24