Дума одобрила круглогодичные штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Госдума приняла закон об уточнении штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Фото: Андрей Любимов / РБК

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, согласно которому штрафовать за несообщение в военкомат о переезде можно будет круглогодично. Прежде за такое нарушение штрафовали лишь в период официального призыва.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты по обороне Андреем Картаполовым. Он предусматривает внесение поправок в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету).

Изменения вносились из-за принятого ранее проекта о круглогодичном призыве — со следующего года он будет проходить с 1 января по 31 декабря. Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 4 ноября.

При этом сроки отправки к местам службы останутся прежними — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. В тех же рамках проводятся весенний и осенний призыв соответственно. Также документ закрепляет новый срок явки по электронным повесткам — 30 дней.

В июне Госдума в несколько раз подняла штрафы — до 20 тыс. руб. — за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев.