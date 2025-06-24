Дума приняла закон о штрафе до ₽20 тыс. за несообщение военкомату о переезде

Дума в несколько раз подняла штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Законопроект был принят сразу во втором и третьем, окончательном чтении. Он предусматривает повышение действующих штрафов в размере 1–5 тыс. руб. до 10–20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Госдума приняла законопроект о повышении до 20 тыс. руб. штрафов за несообщение в военкомат о переезде. Это следует из базы данных нижней палаты парламента.

На пленарном заседании 24 июня законопроект был принят сразу во втором и третьем, окончательном чтении.



За документ во втором чтении проголосовали 406 человек, никто не проголосовал против и не воздержался. В третьем чтении законопроект одобрили 410 депутатов, воздержавшихся и проголосовавших против также нет.

Документ был внесен в Госдуму в феврале группой депутатов во главе с председателем комитета нижней палаты по обороне Андреем Картаполовым. В конце марта он был рассмотрен и принят в первом чтении.

Теперь, чтобы законопроект стал законом, его должен одобрить Совет Федерации, а после — подписать президент.

Документ предусматривает внесение поправок в ст. 21.5 КоАП (неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету). В законопроекте указано, что, если гражданин не предоставит военкомату сведения о новом месте пребывания в случае переезда на срок более трех месяцев, ему будет грозить штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Сейчас за такое нарушение назначается штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. руб. В пояснительной записке к документу говорится, что текущий размер штрафа «несоизмерим с совершаемым деянием» и «не способствует формированию законопослушного поведения граждан».

В 2023 году правительство утвердило изменения, согласно которым россияне смогут вносить изменения в сведения о себе, размещенные в реестре военнообязанных, не только приходя лично, но и направив обращение в военкомат через портал госуслуг. Помимо информации о месте жительства дистанционно можно обновить сведения об изменении семейного положения, образования, структурного подразделения организации, должности и другого.