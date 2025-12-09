 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Трамп назвал Крым сердцем и отметил его красоту

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума; тема принадлежности полуострова закрыта, заявляла Москва. Трамп также говорил о невозможности возвращения Крыма Украине
Виды Крыма
Виды Крыма (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым «был сердцем» и отметил красоту полуострова. Об этом республиканец рассказал в интервью Politico.

«Крым был сердцем. Знаете, я в душе риэлтор, верно? Я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. Каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: «О, Крым такой красивый». Вау. Он со всех четырех сторон окружен океаном. У него есть только небольшой участок суши, чтобы добраться до основной части. Я имею в виду, Крым огромный», — сказал Трамп.

Крым расположен на севере Черного моря и омывается с северо-востока Азовским морем. Почти полностью окружен водой и соединен с материком через узкий Перекопский перешеек. Площадь полуострова составляет примерно 27 тыс. кв. км.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. Власти России неоднократно называли тему принадлежности Крыма закрытой. Трамп еще весной говорил, что в рамках соглашения по урегулированию на Украине, к заключению которого он стремится, полуостров «останется в составе России». Позже он повторял мысль о невозможности возвращения Крыма Украине. 

В копии мирного плана США, который в ноябре публиковал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и западные СМИ, отмечалось, что в рамках урегулирования Крым, а также ДНР и ЛНР, будут де-факто признаны российскими, в том числе Соединенными Штатами. Позднее, как сообщал Трамп, документ корректировался, но не уточнялось, в какой части. 

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Дональд Трамп Крым
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп призвал к выборам на Украине
Политика
Лукашенко оценил роль Трампа в переговорах по Украине словом «молодец»
Политика
Трамп заявил, что Европа «движется в очень плохом направлении»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 15:27 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 15:27
Простота и отсутствие вычурности: каким будет новый жилой дом от TATE РБК и TATE, 15:51
Попавшие под санкции российские инвесторы подали иски к ЕС на €53 млрд Экономика, 15:48
Госдума одобрила передачу бесхозного жилья в новых регионах государству Недвижимость, 15:47
Bloomberg рассказал о создании Японией «ракетного архипелага» у Тайваня Политика, 15:46
Главу военного представительства МО обвинили во взятках в Крыму Общество, 15:45
ЦСКА подал жалобу на удаление Мойзеса в матче с «Краснодаром» Спорт, 15:43
Москва полицентричная: как развитие новых районов изменило жизнь горожан РБК и ГАЛС, 15:40
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Трамп не признал обновленную стратегию безопасности США выгодной России Политика, 15:33
Как автоматизировать предприятие с оборудованием от разных вендоров Отрасли, 15:28
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 15:27
Двух российских баскетболистов дисквалифицировали за ставки Спорт, 15:24
Российские ученые выпустил первые тестовые серии вакцины от рака Общество, 15:21
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Доход крупных криптопроектов оказался в сотни раз ниже их капитализации Крипто, 15:15