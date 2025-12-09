Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума; тема принадлежности полуострова закрыта, заявляла Москва. Трамп также говорил о невозможности возвращения Крыма Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Крым «был сердцем» и отметил красоту полуострова. Об этом республиканец рассказал в интервью Politico.

«Крым был сердцем. Знаете, я в душе риэлтор, верно? Я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. Каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю: «О, Крым такой красивый». Вау. Он со всех четырех сторон окружен океаном. У него есть только небольшой участок суши, чтобы добраться до основной части. Я имею в виду, Крым огромный», — сказал Трамп.

Крым расположен на севере Черного моря и омывается с северо-востока Азовским морем. Почти полностью окружен водой и соединен с материком через узкий Перекопский перешеек. Площадь полуострова составляет примерно 27 тыс. кв. км.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного на полуострове референдума. Власти России неоднократно называли тему принадлежности Крыма закрытой. Трамп еще весной говорил, что в рамках соглашения по урегулированию на Украине, к заключению которого он стремится, полуостров «останется в составе России». Позже он повторял мысль о невозможности возвращения Крыма Украине.

В копии мирного плана США, который в ноябре публиковал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко и западные СМИ, отмечалось, что в рамках урегулирования Крым, а также ДНР и ЛНР, будут де-факто признаны российскими, в том числе Соединенными Штатами. Позднее, как сообщал Трамп, документ корректировался, но не уточнялось, в какой части.