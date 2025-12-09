 Перейти к основному контенту
Сийярто выразил надежду на скорый мир на Украине и отмену санкций

Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Венгрия надеется на скорое мирное урегулирование на Украине и завершение действия санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии.

«Мы собрались в надежде, что скоро наши усилия, чтобы достичь мира, увенчаются успехом, и мы надеемся, что снова мир будет царить в <...> Европе и завершатся санкции», — сказал глава внешнеполитического ведомства журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Утром венгерский министр посетил римско-католический собор в Москве и на мессе помолился о мире.

Сийярто приехал в Москву с делегацией и дал прогноз о торговле с Россией
Политика
Петер Сийярто

Накануне Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия планируют подать иск в Европейский суд с требованием отменить план ЕС по отказу от российских энергоносителей и добиваться приостановки его действия после заседания Европейского совета 18 декабря. Страны считают, что запрет на импорт российской нефти и газа угрожает их энергобезопасности и противоречит правилам ЕС, поскольку фактически является санкционной мерой, требующей единогласного одобрения.

Будапешт и Братислава остаются зависимыми от поставок из России по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток».

Москва ранее указывала, что отказ от российских энергоресурсов ведет к росту цен и снижению конкурентоспособности европейской промышленности. В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Москву заявил, что энергоснабжение страны остается надежным.

Ситуация вокруг конфликта на Украине подошла к точке, от которой возможны как снижение напряженности, так и рост военной угрозы, заявил Орбан в начале декабря. По его словам, американо-российские контакты способны привести к деэскалации, тогда как линия Евросоюза на продолжение поддержки Киева может усилить риски. Орбан отметил, что дальнейшее развитие событий будет определено в ближайшие дни.

Плугина Ирина
Венгрия Петер Сийярто Военная операция на Украине санкции против России
