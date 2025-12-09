Сийярто выразил надежду на скорый мир на Украине и отмену санкций
Венгрия надеется на скорое мирное урегулирование на Украине и завершение действия санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший в Москву для участия в заседании российско-венгерской межправительственной комиссии.
«Мы собрались в надежде, что скоро наши усилия, чтобы достичь мира, увенчаются успехом, и мы надеемся, что снова мир будет царить в <...> Европе и завершатся санкции», — сказал глава внешнеполитического ведомства журналистам (цитата по «РИА Новости»).
Утром венгерский министр посетил римско-католический собор в Москве и на мессе помолился о мире.
Накануне Сийярто заявил, что Венгрия и Словакия планируют подать иск в Европейский суд с требованием отменить план ЕС по отказу от российских энергоносителей и добиваться приостановки его действия после заседания Европейского совета 18 декабря. Страны считают, что запрет на импорт российской нефти и газа угрожает их энергобезопасности и противоречит правилам ЕС, поскольку фактически является санкционной мерой, требующей единогласного одобрения.
Будапешт и Братислава остаются зависимыми от поставок из России по нефтепроводу «Дружба» и газопроводу «Турецкий поток».
Москва ранее указывала, что отказ от российских энергоресурсов ведет к росту цен и снижению конкурентоспособности европейской промышленности. В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Москву заявил, что энергоснабжение страны остается надежным.
Ситуация вокруг конфликта на Украине подошла к точке, от которой возможны как снижение напряженности, так и рост военной угрозы, заявил Орбан в начале декабря. По его словам, американо-российские контакты способны привести к деэскалации, тогда как линия Евросоюза на продолжение поддержки Киева может усилить риски. Орбан отметил, что дальнейшее развитие событий будет определено в ближайшие дни.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили