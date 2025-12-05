 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине


Орбан заявил о наступлении опасного момента в конфликте на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
По его словам, ситуация может перейти как к увеличению военной угрозы, так и к спаду. Орбан считает, что направление событий станет известно в ближайшие дни
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Laszlo Balogh / Getty Images)

В мирном урегулировании украинского конфликта настал момент, который может перейти либо к возрастанию военной угрозы, либо к ее спаду, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth, передает Origo.

Как объяснил Орбан, сейчас ведутся американо-российские переговоры, в результате чего может наступить период спада напряженности. В то же время, если возобладает воля Евросоюза, который, как выразился Орбан, хочет продолжать военные действия, то угроза, наоборот, будет возрастать.

В ближайшие несколько дней решится, какое направление примут события, отметил Орбан.

В Кремле рассказали об ожидании от США анализа их переговоров с Украиной
Политика
Юрий Ушаков

В конце ноября американская сторона составила мирный план по урегулированию украинского конфликта, он состоял из 28 пунктов. Позднее европейские представители вместе с украинцами составили свою версию мирного плана. Она обсуждалась на трехсторонних переговорах (США, Украина и представители из Европы) 23 ноября в Женеве. По их итогам американский президент Дональд Трамп заявил, что план был скорректирован и уменьшен до 22 пунктов.

Материал дополняется

