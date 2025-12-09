 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода ограничили полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода временно приостановили прием и отправление рейсов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения связаны с мерами безопасности.

Восьмой аэропорт за ночь приостановил полеты
Политика

На момент публикации те же меры действуют в отношении воздушных хабов Магаса, Владикавказа, Грозного, Тамбова и Чебоксар.

Главы Ростовской и Тульской области Юрий Слюсарь и Дмитрий Миляев, сообщали о попытке БПЛА атаковать регионы.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Казань аэропорты приостановка полетов
