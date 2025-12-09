Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода ограничили полеты

В аэропортах Казани и Нижнего Новгорода временно приостановили прием и отправление рейсов, сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения связаны с мерами безопасности.

На момент публикации те же меры действуют в отношении воздушных хабов Магаса, Владикавказа, Грозного, Тамбова и Чебоксар.

Главы Ростовской и Тульской области Юрий Слюсарь и Дмитрий Миляев, сообщали о попытке БПЛА атаковать регионы.