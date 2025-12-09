Шестой аэропорт ограничил полеты
В аэропорту Тамбова (Донское) временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Мера принята с целью обеспечения безопасности полетов, уточнил Кореняко.
Ранее полеты были ограничены в воздушных хабах Владикавказа, Грозного, Магаса, Краснодара и Волгограда.
В нескольких регионах России действует беспилотная опасность. Так, тревогу объявили в Северной Осетии, Дагестане, Тульской и Воронежской области.
