Военная операция на Украине⁠,
0

Военные отразили атаку дронов на Ростовскую область

Слюсарь: военные отразили атаку дронов на Ростовскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

Силы ПВО отразили атаку украинских дронов в нескольких районах Ростовской области, сообщает губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«С вечера в Ростовской области силами ПВО отражена атака БПЛА в Чертковском, Миллеровском, Тацинском, Цимлянском, Сальском и Красносулинском районах», — сообщил глава области.

Он подчеркнул, что никто не пострадал. Информацию о последствиях на земле уточняют.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев также сообщил об уничтожении над регионом дрона. Он уточнил, что пострадавших нет, а здания и инфраструктура повреждений не получили.

Ночью дроны сбили над Московским регионом и еще 10 областями
Политика

В ночь на 9 декабря в нескольких регионах России объявляли опасность атаки дронов, в том числе в Воронежской области, соседствующей с Ростовской. Режим был объявлен и в Тульской области.

Кроме того, в аэропортах Краснодара, Волгограда, Владикавказа, Грозного, Магаса, а также Тамбова ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Они действовали и в Калуге, но были сняты.

Софья Полковникова
Ростовская область дроны Юрий Слюсарь
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
