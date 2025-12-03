Axios узнал, что Нетаньяху попросил Трампа помочь ему с помилованием
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом попросил его помочь с получением помилования от президента Израиля Ицхака Герцога, сообщает Axios со ссылкой на одного израильского и двух американских чиновников.
Трамп выразил мнение, что вопрос с помилованием уладится, но не взял на себя обязательств по дальнейшим шагам, уточнил один американский источник.
«Нетаньяху хочет, чтобы Трамп сделал больше, но президент сделал все, что мог», — сказал другой американский чиновник.
Официальный израильский источник утверждает, что именно Трамп поднял вопрос о помиловании. Чиновник сказал, что премьер и президент договорились обсуждать его в дальнейшем.
Во время телефонного разговора политики также обсудили продолжающийся судебный процесс по делу о коррупции против Нетаньяху.
Коррупционное расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Нетаньяху вину отрицает. Премьера Израиля обвинили, в частности, в получении подарков — сигар и шампанского на десятки тысяч долларов, — от миллиардера и голливудского продюсера в обмен на помощь в личных и деловых интересах. Также Нетаньяху подозревают в том, что он помогал медиамагнатам в обмен на благоприятное освещение своей деятельности и деятельности его семьи.
В середине ноября за Нетаньяху вступился Трамп, обратившийся к Герцогу с просьбой помиловать премьера. Сам Нетаньяху утверждал, что не будет просить о помиловании по делу о коррупции, если это будет означать признание им вины.
В воскресенье, 30 ноября, Нетаньяху направил официальное письмо Герцогу с просьбой о помиловании, чтобы позволить ему сосредоточиться на национальной безопасности Израиля и региональных мирных соглашениях. Герцог заявил, что рассмотрит просьбу премьера после получения всех необходимых юридических заключений, этот процесс может занять два месяца.
Во время телефонного разговора в понедельник, 1 декабря, израильский премьер попросил Трампа продолжать поддерживать его усилия по получению помилования, сообщили Axios американские чиновники.
