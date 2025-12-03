 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Axios узнал, что Нетаньяху попросил Трампа помочь ему с помилованием

Axios: Нетаньяху попросил Трампа помочь ему с вопросом помилования
Трамп заявил, что вопрос с помилованием решится, но не дал обязательств по дальнейшим действиям, узнал Axios. Израильский источник утверждает, что Трамп сам поднял вопрос о помиловании, и политики договорились обсуждать его дальше

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом попросил его помочь с получением помилования от президента Израиля Ицхака Герцога, сообщает Axios со ссылкой на одного израильского и двух американских чиновников.

Трамп выразил мнение, что вопрос с помилованием уладится, но не взял на себя обязательств по дальнейшим шагам, уточнил один американский источник.

«Нетаньяху хочет, чтобы Трамп сделал больше, но президент сделал все, что мог», — сказал другой американский чиновник.

Официальный израильский источник утверждает, что именно Трамп поднял вопрос о помиловании. Чиновник сказал, что премьер и президент договорились обсуждать его в дальнейшем.

Во время телефонного разговора политики также обсудили продолжающийся судебный процесс по делу о коррупции против Нетаньяху.

Нетаньяху попросил президента Израиля о помиловании
Политика
Ицхак Герцог и Биньямин Нетаньяху

Коррупционное расследование в отношении Нетаньяху было начато в декабре 2016 года, в 2019-м ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. Нетаньяху вину отрицает. Премьера Израиля обвинили, в частности, в получении подарков — сигар и шампанского на десятки тысяч долларов, — от миллиардера и голливудского продюсера в обмен на помощь в личных и деловых интересах. Также Нетаньяху подозревают в том, что он помогал медиамагнатам в обмен на благоприятное освещение своей деятельности и деятельности его семьи.

В середине ноября за Нетаньяху вступился Трамп, обратившийся к Герцогу с просьбой помиловать премьера. Сам Нетаньяху утверждал, что не будет просить о помиловании по делу о коррупции, если это будет означать признание им вины.

В воскресенье, 30 ноября, Нетаньяху направил официальное письмо Герцогу с просьбой о помиловании, чтобы позволить ему сосредоточиться на национальной безопасности Израиля и региональных мирных соглашениях. Герцог заявил, что рассмотрит просьбу премьера после получения всех необходимых юридических заключений, этот процесс может занять два месяца.

Во время телефонного разговора в понедельник, 1 декабря, израильский премьер попросил Трампа продолжать поддерживать его усилия по получению помилования, сообщили Axios американские чиновники.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Биньямин Нетаньяху Дональд Трамп помилование
Биньямин Нетаньяху фото
Биньямин Нетаньяху
политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
