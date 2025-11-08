 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

«Би-би-си» сообщила о росте числа случаев дезертирства из армии Украины

«Би-би-си»: в октябре из ВСУ дезертировали и оставили часть 21 тыс. человек

В октябре украинскую армию самовольно покинули более 21 тыс. военнослужащих, сообщает «Би-би-си — Украина» со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны.

Это — число уголовных дел, которые завело Государственное бюро расследований по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и о дезертирстве, уточняет издание.

В случае, если данные за последний месяц корректны, это значит, что был побит рекорд числа побегов из армии за почти четыре года конфликта, отмечает «Би-би-си».

В то же время из офицеров Генштаба ВСУ пояснил «Украинской службе Би-би-си», что статистика отображает не число людей, самовольно оставивших часть, а число справок.

«[Например], человек ушел из одной части, потом мог вернуться или пойти в другое подразделение, а потом снова ушёл в СОЧ — это засчитывают как два случая СОЧ, а на самом деле это один и тот же человек. То есть, это не людей 20 тысяч в СОЧ, а 20 тысяч справок», — пояснил офицер.

Материал дополняется

Лента новостей
Курс евро на 7 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+0,25) Инвестиции, 07 ноя, 09:47 Курс доллара на 7 ноября
USD ЦБ: 81,38 (+0,19) Инвестиции, 07 ноя, 09:47
Politico раскрыла, как Каллас не смогла вернуть врага главы ЕК в Брюссель Политика, 08:36
«Би-би-си» сообщила о росте числа случаев дезертирства из армии Украины Политика, 08:23
Стал известен средний размер пенсий по старости в России Общество, 08:07
Сможет ли «Динамо» Карпина прервать безвыигрышную серию. Интриги тура РПЛ Спорт, 08:00
В российских регионах за ночь уничтожили 79 украинских дронов Политика, 07:55
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев Политика, 07:49
Госдеп исключил президента Сирии из списка террористов Политика, 07:36
Германий и 3D-детали: что известно о новом промкластере в Сибири Бизнес, 07:30
Москвичам пообещали пасмурный день и теплую погоду Общество, 07:20
В аэропорту Ульяновска ввели временные ограничения на полеты Политика, 07:16
Продажи удобрений на бирже в этом году достигнут трехлетнего максимумаПодписка на РБК, 07:01
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 06:52
Убитый в ОАЭ криптобизнесмен оставил долги в России на ₽7 млн Бизнес, 06:50
Россиянам напомнили о самых длинных за 12 лет новогодних выходных Общество, 06:13