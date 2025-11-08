«Би-би-си» сообщила о росте числа случаев дезертирства из армии Украины

«Би-би-си»: в октябре из ВСУ дезертировали и оставили часть 21 тыс. человек

В октябре украинскую армию самовольно покинули более 21 тыс. военнослужащих, сообщает «Би-би-си — Украина» со ссылкой на данные офиса генпрокурора страны.

Это — число уголовных дел, которые завело Государственное бюро расследований по статьям о самовольном оставлении части (СОЧ) и о дезертирстве, уточняет издание.

В случае, если данные за последний месяц корректны, это значит, что был побит рекорд числа побегов из армии за почти четыре года конфликта, отмечает «Би-би-си».

В то же время из офицеров Генштаба ВСУ пояснил «Украинской службе Би-би-си», что статистика отображает не число людей, самовольно оставивших часть, а число справок.

«[Например], человек ушел из одной части, потом мог вернуться или пойти в другое подразделение, а потом снова ушёл в СОЧ — это засчитывают как два случая СОЧ, а на самом деле это один и тот же человек. То есть, это не людей 20 тысяч в СОЧ, а 20 тысяч справок», — пояснил офицер.

Материал дополняется