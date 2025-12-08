Профсоюзы решили объявить забастовку сотрудников Лувра
Три французских профсоюза решили начать бессрочную забастовку сотрудников парижского Лувра, которая начнется в понедельник, 15 декабря. Причиной забастовки профсоюзы назвали ухудшение условий труда, сообщает France 24.
О намерении провести забастовку агентству AFP сообщила представитель одного из профсоюзов Валери Бод. По ее словам, за проведение забастовки участники профсоюзов единогласно проголосовали на собрании 8 декабря. По данным France 24, в нем участвовали более 200 человек.
В совместном письме, адресованном в понедельник министру культуры Рашиде Дати, профсоюзы написали, что части Лувра регулярно закрываются из‑за «недостатка персонала, а также технических сбоев и ветхости здания».
«У публики теперь есть только ограниченный доступ к произведениям искусства, и ей трудно передвигаться. Визит в Лувр превратился в преодоление настоящей полосы препятствий», — говорится в письме.
Если 2,1 тыс. сотрудников Лувра откликнутся на призыв профсоюзов, то это может привести к закрытию учреждения в преддверии рождественских праздников, пишет France 24. Телеканал добавил, что заявление профсоюзов прозвучало после того, как в конце ноября в Лувре случилась утечка воды из-за прорыва водопровода; вода повредила сотни книг в отделе египетских древностей.
По данным Bloomberg, решение профсоюзов мотивировано рядом проблем, с которыми столкнулся музей за последние месяцы. В их числе выявленные после ограбления недостатки в системе безопасности.
В октябре произошло ограбление Лувра. Оно заняло всего семь минут. Четверо злоумышленников, использовав автовышку на грузовике, проникли в галерею «Аполлон» и при помощи угловых шлифмашин похитили драгоценности из коллекции французской короны стоимостью около €88 млн. Министр внутренних дел страны и бывший начальник парижской полиции Лоран Нуньес тогда назвал налетчиков «очень опытными» преступниками.
