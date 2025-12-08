 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Профсоюзы решили объявить забастовку сотрудников Лувра

Фото: Abdul Saboor / Reuters
Фото: Abdul Saboor / Reuters

Три французских профсоюза решили начать бессрочную забастовку сотрудников парижского Лувра, которая начнется в понедельник, 15 декабря. Причиной забастовки профсоюзы назвали ухудшение условий труда, сообщает France 24.

О намерении провести забастовку агентству AFP сообщила представитель одного из профсоюзов Валери Бод. По ее словам, за проведение забастовки участники профсоюзов единогласно проголосовали на собрании 8 декабря. По данным France 24, в нем участвовали более 200 человек.

В совместном письме, адресованном в понедельник министру культуры Рашиде Дати, профсоюзы написали, что части Лувра регулярно закрываются из‑за «недостатка персонала, а также технических сбоев и ветхости здания».
«У публики теперь есть только ограниченный доступ к произведениям искусства, и ей трудно передвигаться. Визит в Лувр превратился в преодоление настоящей полосы препятствий», — говорится в письме.

Если 2,1 тыс. сотрудников Лувра откликнутся на призыв профсоюзов, то это может привести к закрытию учреждения в преддверии рождественских праздников, пишет France 24. Телеканал добавил, что заявление профсоюзов прозвучало после того, как в конце ноября в Лувре случилась утечка воды из-за прорыва водопровода; вода повредила сотни книг в отделе египетских древностей.

По данным Bloomberg, решение профсоюзов мотивировано рядом проблем, с которыми столкнулся музей за последние месяцы. В их числе выявленные после ограбления недостатки в системе безопасности.

Полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра
Общество
Фото:Abdul Saboor / Reuters

В октябре произошло ограбление Лувра. Оно заняло всего семь минут. Четверо злоумышленников, использовав автовышку на грузовике, проникли в галерею «Аполлон» и при помощи угловых шлифмашин похитили драгоценности из коллекции французской короны стоимостью около €88 млн. Министр внутренних дел страны и бывший начальник парижской полиции Лоран Нуньес тогда назвал налетчиков «очень опытными» преступниками.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов
Лувр профсоюзы забастовка Франция
Материалы по теме
Грабитель Лувра рассказал об организаторах «со славянским акцентом»
Общество
Полиция задержала четвертого подозреваемого в ограблении Лувра
Общество
Лувр закрыл галерею Кампана из-за хрупких балок
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 16:16 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 16:16
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
В НХЛ ответили Третьяку на идею пригласить «Вашингтон» на турнир в России Спорт, 16:34
Как угольные предприятия повышают безопасность инфраструктуры Отрасли, 16:32
Мировые цены на медь выросли до нового рекорда из-за страха дефицита Инвестиции, 16:32
В Чечне объявили режим беспилотной опасности Политика, 16:30
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 16:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Лоукостер «Победа» запустит услугу по провозу увеличенной ручной клади Технологии и медиа, 16:29
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 16:23
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 16:19
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:19
Банкир из Euroclear попал под подозрение из-за 155 поездок в Россию Политика, 16:12